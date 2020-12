OM Mercato : Kostas Mitroglou enfin libéré de son calvaire ?

Publié le 19 décembre 2020 à 12:35

Kostas Mitroglou, qui n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1 ni en Ligue des Champions cette saison, pourrait enfin quitter l'OM. Le joueur se serait mis d'accord avec un club.

OM : Kostas Mitroglou de retour à l'Olympiakos ?

Prêté en janvier 2019 à Galatasaray, puis de nouveau prêté par le club turc au PSV six mois plus tard, Kostas Mitroglou a effectué cet été son retour à l'Olympique de Marseille, où son contrat s'étend jusqu'en juin 2021. Mais en début de saison, André Villas-Boas avait clairement indiqué ne pas compter sur le buteur grec, et cela s'est vérifié : à la mi-saison, Mitroglou n'a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1. Cependant, il se pourrait que sa mésaventure phocéenne prenne fin d'ici peu. Selon Sport24, média grec, Kostas Mitroglou se serait mis d'accord avec l'Olympiakos, club pour lequel il a déjà joué 189 matchs et marqué 82 buts dans sa carrière.

Mitroglou aurait refusé une folle proposition d'Arabie Saoudite

Récemment, l'ancien joueur de Benfica aurait reçu une proposition d'un club saoudien pour un contrat d'un an et demi et un salaire de 5,5 M€, qu'il aurait déclinée. Kostas Mitroglou attend désormais le feu vert du coach de l'Olympiakos, Pedro Martins, pour effectuer son retour au Pirée. L'état de santé d'Ahmed Hassan, touché par la Covid-19, devrait être l'un des facteurs qui conditionnera le retour - ou non - de l'attaquant de 32 ans sur ses terres natales.













Par Clément