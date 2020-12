PSG : C'est l'hécatombe au Paris SG avant le RC Strasbourg !

Publié le 22 décembre 2020 à 16:00

Le PSG sera privé de plusieurs joueurs, dont des titulaires de l'équipe de Thomas Tuchel, pour le dernier match de l’année 2020. Ce sera contre le RC Strasbourg, ce mercredi (20 h), au Parc des Princes.

PSG : l'absence de Neymar confirmée, Mbappé en sursis

Le PSG compte de nombreux absents avant la réception du RC Strasbourg lors de la 17e journée de Ligue 1. Dix joueurs, parmi lesquels il y a évidemment Neymar, sont forfaits. Kylian Mbappé, lui, est en sursis. Touché aux adducteurs gauches suite au match contre le FC Lorient, le buteur du Paris Saint-Germain devrait être situé après l’entraînement de ce mardi. Quant au meneur de jeu brésilien, il ne rejouera pas avant 2021. Et pour cause, il a des complications dans le mécanisme d’entorse à la cheville gauche. « Il existe une zone de contusion osseuse pour laquelle il poursuit ses soins », selon les explications du PSG. Le retour de la star à la compétition est envisagé en janvier. Neymar a contracté sa blessure à la cheville lors du choc contre l’OL, suite à un tacle de son compatriote Thiago Mendes.

Neuf autres Parisiens blessés et indisponibles

Souffrant des ischios jambiers depuis le match contre le LOSC, Presnel Kimpembe aussi ne rejouera pas avant trois à quatre semaines, selon l’évolution de son état. Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa, deux autres blessés du match face aux Lillois, souffrent respectivement d’une entorse de la cheville gauche et des ischios jambiers. L’Italien devrait faire son retour dans un délai 2 et 3 semaines. Quant à l’international français, son retour à la compétition sera précisé dans les prochains jours.

Leandro Paredes et Danilo Pereira font également partie des joueurs indisponibles pour affronter le Racing Club Strasbourg Alsace. Le premier est touché à la hanche droite, tandis que le second souffre de lésion haute des ischios-jambiers. Touché lors du face à face PSG - Olympique Lyonnais, Abdoulaye Diallo a toujours des douleurs aux ischios jambiers. Son retour est espéré en janvier 2021. Il faut ajouter aux joueurs cités, les blessés de longue date : Juan Bernat (rupture du ligament croisé du genou), Mauro Icardi (lésion des adducteurs) et Pablo Sarabia (ischios-jambiers).













Par ALEXIS