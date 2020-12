PSG - OL : Thiago Mendes s'excuse, Jean-Michel Aulas provoque

Publié le 14 décembre 2020 à 11:10

Le PSG a vécu une sale soirée face à l'OL, dimanche, en clôture de la 14e journée de Ligue 1, avec une défaite (0-1) et la blessure inquiétante de Neymar. La cheville du Brésilien a tourné à la suite d'un tacle de son compatriote Thiago Mendes. Le joueur lyonnais s'est excusé pour son geste, tandis que son président Jean-Michel Aulas a regretté son expulsion.

PSG - OL : les excuses de Thiago Mendes à Neymar

Les images de la sortie de Neymar, en larmes, dans les arrêts de jeu de PSG - OL (0-1), et celles de sa cheville coincée sous la jambe de Thiago Mendes ont fait frissonner les supporters du PSG. Le tacle du Lyonnais lui a valu, après intervention de la VAR, un carton rouge, alors que son compatriote du Paris SG sortait sur une civière. "Bonsoir tout le monde, je viens m’excuser auprès de Neymar, a écrit à l'issue du match Thiago Mendes sur les réseaux sociaux. J’espère qu’il va bien. Je n’ai eu aucune intention de le blesser. On sait que Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Comme tout le peuple brésilien, j’admire son football. J’espère qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus plates et sincères excuses."

Un carton rouge immérité selon Aulas

Du côté du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, la fête a été un peu gâchée par... l'expulsion de Thiago Mendes. Après reprise vidéo, le Lyonnais, initialement sanctionné d'un carton jaune, a vu son avertissement se transformer logiquement en rouge. "L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas, a commenté Jean-Michel Aulas. C’est une victoire qui nous permet de revenir tout en haut. On a fait un match sérieux, qui montre toute la qualité de l'OL. Le groupe a été très solidaire pour préserver le résultat. Cela montre que les ambitions sont au rendez-vous cette saison. On savait qu’on avait une très bonne équipe. Il fallait que le ciment prenne complètement. Il ne faut pas s’emballer. On y verra plus clair après le match de Brest qui joue très bien. Il y a encore beaucoup d’efforts pour retrouver le haut du tableau qui est notre objectif aujourd’hui".













Par Matthieu