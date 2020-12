PSG : Pas à 100 %, changement pour Mbappé face au Racing ?

Publié le 22 décembre 2020 à 01:00

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé enchaîne les pépins physiques. Alors que le PSG recevra le RC Strasbourg mercredi pour son dernier match de l'année, le numéro 7 devrait une nouvelle fois, comme cela avait été le cas à Lille, démarrer la rencontre sur le banc des remplaçants.

Kylian Mbappé, complètement usé ?

Le fait de ne pas avoir eu de coupure estivale a grandement impacté les états de forme des joueurs parisiens, et surtout celui de Kylian Mbappé. Selon les informations du Parisien, il pourrait une nouvelle fois commencer sur le banc face à Strasbourg, comme à Lille ce dimanche (0-0). Lassé mentalement, fatigué physiquement, Mbappé serait victime de multiples douleurs musculaires, à la cheville, aux cuisses, et aux adducteurs. L'attaquant parisien a besoin d'une coupure pour regagner sa forme d'antan, la trêve hivernale arrive à point nommé pour que le buteur récupère. Mentalement et physiquement.

Plus aussi efficace que d'habitude avec le PSG

Didier Deschamps a déclaré ne pas être inquiété par le déficit d'efficacité de Kylian Mbappé par rapport à ses standards habituels. Ses statistiques sont pourtant loin d'être infamantes, avec ses 13 buts marqués (dont 5 penalties) toutes compétitions confondues cette saison, mais son empreinte sur le jeu s'est estompée. Malgré ses pépins physiques, l'ancien Monégasque a énormément joué ces derniers temps. Depuis le 24 juillet, premier match post-confinement, il a pris part à 26 rencontres, et pourtant, la Covid-19 l'a tenu éloigné des terrains pendant deux semaines dans cet intervalle. Le PSG ne devrait donc pas forcer avec son attaquant pour éviter d'atteindre le point de rupture, c'est pour cela que Thomas Tuchel devrait le faire démarrer en tant que remplaçant face à Strasbourg. Pour Mbappé, vivement la trêve.













Par Clément