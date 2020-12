Ligue 1 : Le point sur la choc Montpellier HSC et LOSC

Publié le 23 décembre 2020 à 13:40

Lors de la dernière journée de Ligue 1 de 2020, le LOSC est confronté à un déplacement périlleux à Montpellier pour y défier le MHSC. Le point sur les absents et les compositions probables de ces deux équipes, auteurs d'une belle première partie de saison.

LOSC, un leader de Ligue 1 à bout de souffle

Montpellier, une défense aux abois

Le LOSC réalise une belle performance dans la première partie de la saison 2021. Premiers de Ligue 1 après seize journées, les Dogues représentent la meilleure défense et la troisième meilleure attaque du championnat. En grande forme, les Nordistes ne comptent qu'une seule défaite en Ligue 1 et restent sur une série de six matchs sans défaite dont un match nul à domicile face au PSG. Pourtant, la situation est inquiétante selon Christophe Galtier, pas sur le jeu produit par ses ouailles, mais bien sur la répétition des matches. En effet, le LOSC jouera son dixième match en 31 jours à la Mosson, ce qui a fait réagir le coach lillois : "C'est la première fois que je vois une série inédite comme ça, commentait Christophe Galtier hier. Physiquement c'est éprouvant, car tous les matches ont été décisifs, notamment en Coupe d'Europe. Il y a de la fatigue, bien sûr, d’autant que nous n'avons pas pu récupérer Renato pendant ces dix matches, ni Jérémy ou Luiz. Avec eux, il y aurait pu avoir plus de rotations. Mais notre nombre de blessés n'est pas important par rapport aux enjeux et aux rencontres de haute intensité." Des blessés donc, ce qui limite les possibilités de Christophe Galtier pour son onze. L'ancien coach de l'ASSE devrait aligner un 4-4-2 original et en place depuis des mois dans le Nord. Composition probable du LOSC (4-4-2) : Maignan - Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Bamba, André, Xeka, Ikoné - David, Yilmaz.

Le MHSC est sixième de Ligue 1 mais pourrait être bien plus haut au classement. Reposant sur un duo Laborde-Delort très prolifique, dont l'un pourrait quitter l'Hérault, Montpellier est la cinquième attaque de l'hexagone. Le problème des Héraultais repose sur sa défense trop friable qui a déjà concédé 25 buts soit deux de moins que ce que l'équipe montpelliéraine a marqué. Garant d'une certaine solidité défensive, le 3-5-2 de Der Zakarian ne semble plus avoir le même effet qu'auparavant et le technicien de 57 ans, pourtant loué pour les qualités défensives de ces équipes, devra trouver les ingrédients pour trouver une solution pour une escouade qui a concédé le plus de penaltys en Ligue 1 (8). A noter que Teji Savanier, métronome du jeu héraultais, est toujours absent. Composition probable du Montpellier HSC (3-5-2) : Omlin - Congré, Hilton (cap.), Mendes - Ristic, Chotard, Mollet, Ferri, Sambia - Laborde, Delort.













Par Chemssdine