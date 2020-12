LOSC Mercato : L'avenir de Christophe Galtier compromis

Publié le 22 décembre 2020 à 11:00

La cession du LOSC par Gérard Lopez à un nouveau fonds d'investissement a créé des remous dans le club nordiste, avec l'arrivée d'Olivier Létang à sa tête. Un changement de gouvernance qui a entraîné notamment le départ de Luis Campos et qui inquiète quant à l'avenir à court terme de Christophe Galtier à la tête de l'équipe première.

Létang confirme Galtier, mais de gros doutes subsistent

L'arrivée d'Olivier Létang à la présidence du LOSC, en lieu et place de Gérard Lopez, a chamboulé le projet lillois. Alors que les Nordistes sont leaders de Ligue 1 et qualifiés en huitièmes de finale de la Ligue Europa, cette petite révolution a fait craindre le départ de l'entraîneur Christophe Galtier. J’aurai automatiquement une discussion, des échanges avec Olivier Létang, et peut-être le propriétaire du club, pour savoir quelles sont leurs intentions. Il faudra voir à l’usage si nous sommes compatibles, si les objectifs du club correspondent à ce que je peux atteindre", avait expliqué le coach du LOSC dès l'annonce du changement de gouvernance.

Cette discussion a bien eu lieu et Olivier Létang, lors de son intronisation, a confirmé l'entraîneur à son poste : "On en a beaucoup discuté avec Christophe Galtier. Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible d'ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs. Le challenge est donc sportif. Je suis très très heureux d'avoir Christophe Galtier au LOSC. Il a un contrat qui court jusqu'en 2022. On va en discuter dans les semaines qui viennent. La volonté, c'est qu'il continue."

"La fin de Galtier" au LOSC ?

Pourtant, pour Denis Balbir, interrogé par But!, l'avenir de Christophe Galtier sur le banc du LOSC est très incertain. "Olivier Létang a l'habitude de se mêler de tout. Dans l'esprit de certains coaches, et je pense que Christophe Galtier en fait partie, le président préside, l'entraîneur entraîne et les choses sont claires. S'il commence à y avoir un petit dérapage et que quelqu'un commence à se mêler de ses affaires, je ne sais pas comment réagira Christophe Galtier. Je peux me tromper, mais je pense que ce changement de direction va sonner la fin de Galtier à Lille", a lâché le commentateur sportif. Lors de son passage au Stade Rennais, Olivier Létang et Julien Stéphan ne pouvaient plus se voir. Le coach des Bretons était allé au clash avec sa direction, jouant la carte, à bon escient, du "c'est lui ou moi". Stéphan était parvenu à conserver son poste, avec le succès qu'on lui connait, et obtenir le départ de Létang. Au LOSC, la relation entre le président et Christophe Galtier sera scrutée de près.













Par Matthieu