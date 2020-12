FC Metz : Les réactions après la défaite au Stade Rennais

Publié le 23 décembre 2020 à 21:30

Sans démérité et sans doute avec des regrets, le FC Metzs'est incliné sur la plus petite des marges sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Un revers qui est une fin de série pour les Messins, mais qui peuvent garder des motifs d'espoir après leur bon match.

FC Metz : "On n'a pas abandonné"

Marc-AurèleCaillard, gardien du FC Metz : "Défaite frustrante ? Oui c'est sûr. On les a embêtés, ils étaient craintifs sur la profondeur. On a eu des situations chaudes, un but refusé... On prend un but qui nous fait mal en début de deuxième période mais on n'a pas abandonné. On a un groupe compétitif. Ceux qui remplacent les absents répondent présent. Dans une équipe, il faut compter sur tout le monde et se tenir prêt. Personnellement, je me suis bien senti, je me suis préparé comme d'habitude. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait un match officiel. L'arrêt face à Bourigeaud ? Cela met tout de suite dans le match. L'action de Gueye était décisive. C'est comme ça, il falalit relever la tête ensuite. On a vraiment bien embêté une équipe qui a joué la Ligue des champions. La phase aller n'est pas finie, on a deux matches à domicile pour bien finir et repartir du bon pied pour la seconde partie de saison."

Antonetti : "Un état d'esprit exemplaire"

Frédéric Antonetti, entraîneur du FC Metz : "Ce genre de match peut faire 1-0, 0-1 ou 0-0. Si ça finit par un nul, il n'y a pas scandale. Ils ont su marquer et pas nous. On a un état d'esprit exemplaire. Ce soir, le Stade Rennais était plus prudent, avait-il peut de se faire prendre en contre ? On doit être un peu plus juste techniquement. Notre système a gêné les Rennais, mais pas assez (rires). On est en place défensivement. On a vu Rennes avoir plus d'occasions que ce soir. A nous de faire mieux dans l'animation offensive. Avec les occasions, peut-être que le nul aurait été plus logique. C'est un vrai plaisir d'entraîner cette équipe. On a eu beaucoup de malchance avec les blessures. Cela commence à faire beaucoup, on fait ce qu'on peut. J'ai trois missions au FC Metz : gérer le présent, de préparer demain, et aussi après-demain. Tout le monde prend du plaisir. Mes joueurs sont réceptifs, c'est pour ça que c'est un régal."

Recueilli par notre envoyé spécial au Roazhon Park.













Par Matthieu