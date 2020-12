Stade Rennais - FC Metz : Petit mais important succès rennais

Publié le 23 décembre 2020 à 20:55

Le Stade Rennaisaccueillait mercredi soir le FC Metz pour le dernier match d'une année 2020 exceptionnelle. Le SRFC, qui restait sur trois succès consécutifs, comptait réaliser la passe de quatre, tandis que les Messins, 9es, souhaitaient prolonger leur série de trois matches d'invincibilité.

Un Stade Rennais stéréotypé face à un FC Metz regroupé

Le Stade Rennais a immédiatement pris le contrôle du jeu dans cette rencontre. Les hommes de Julien Stéphan, sans Eduardo Camavinga au milieu, laissé sur le banc, ont eu la possession du ballon la plupart du temps. Le FC Metz a volontiers laissé le contrôle du cuir aux Rouge et Noir et, comme souvent ces dernières semaines, ceux-ci n'ont pas été très inspirés offensivement. En première période, seul Benjamin Bourigeaud, sur un petit exploit personnel (23'), est parvenu à inquiéter Marc-Aurèle Caillard, remplaçant d'Alexandre Oukidja. Le manque de présence dans la surface se faisait cruellement ressentir côté breton, le seul M'Baye Niang ne pouvant peser sur toute la défense messine, bien regroupée. Si Martin Terrier avait montré quelques signes de fraîcheur en attaque (10', 13'), le reste de la première période fut contrôlée mais improductive pour le Stade Rennais.

En face, le plan du FC Metz semblait clair. Contenir des Rennais peu inspirés en attaque avant de contrer ou de lancer des transitions rapides. A plusieurs reprises au cours des 45 premières minutes, les ballons dans le dos de la défense bretonne ont failli faire mouche. Une frappe de Farid Boulaya obligeait Romain Salin à se coucher pour dévier en corner (14'), tandis qu'une percée d'Aaron Leya Iseka faisait passer un petit frisson dans le dos des hommes de Julien Stéphan. Au retour des vestiaires, sous l'impulsion d'un Frédéric Antonetti suspendu mais très vocal, le FC Metz était à deux doigts de mener une première partie de son plan à bien. Servi encore une fois dans le dos de la défense et bénéficiant d'un mauvais placement de Nayef Aguerd, Lamine Gueye s'en allait défier Romain Salin (50'). Mais le portier du Stade Rennais sauvait les siens.

Une grosse frayeur qui réveille le Stade Rennais

Cette énorme frayeur avait le mérite de réveiller les Rouge et Noir. Moins de deux minutes plus tard (52'), Clément Grenier trouvait la faille d'une frappe croisée à l'entrée de la surface. Son premier but avec le Stade Rennais depuis le 25 août 2019 contre le RC Strasbourg. Mais le FC Metz, après cette ouverture du score, a dû changer ses plans et s'est montré plus enclin à vouloir contrôler le ballon. Julien Stéphan le comprenait bien et faisait entrer Eduardo Camavinga à la place du buteur Clément Grenier (65'). Pour autant, les hommes de Frédéric Antonetti n'abdiquaient pas. Ils croyaient même égaliser à la 74e minutes, quand Vagner, entré en jeu peu de temps auparavant, reprenait d'une superbe volée un non moin superbe centre de Papa Ndiaga Yade. Mais l'attaquant était signalé hors-jeu d'un bon mètre.

Le dernier quart d'heure fut loin d'être serein côté SRFC. En témoigne cet énorme cafouillage devant les buts de Romain Salin à la 82e minute. Un coup de billard qui aurait pu finir sa course dans les cages du Stade Rennais et qui s'est finalement transformé en six mètres, au grand dam des Messins.Une minute plus tard, une perte de balle de Benjamin Bourigeaud plein axe donnait une nouvelle opportunité au FC Metz. Au terme de l'action, la mésentente entre Damien Da Silva et Nayef Aguerd ne prêtait pas à conséquence, mais montrait un signe de plus de fébrilité. De l'autre côté du terrain, le Stade Rennais ne parvenait pas non plus à profiter des largesses de la défense grenat, Jérémy Doku, très présent, faisant le mauvais choix de la frappe quand Eduardo Camavinga était libre de tout marquage (86').

Le FC Metz finissait par manquer l'immanquable par Kiki, monté aux avants-postes. Le défenseur, seul aux six mètres à la réception d'une frappe déviée, envoyait le ballon dans la tribune vide derrière le but de Romain Salin (89'). Le Stade Rennais préservait l'essentiel, Jérémy Doku aurait même pu doubler la mise dans les derniers instants, face à des Messins qui pourront avoir des regrets après avoir fait jeu égal.

De notre envoyé spécial au Roazhon Park.

STADE RENNAIS - FC METZ : 1-0 (0-0). Buts : Grenier (52').













Par Matthieu