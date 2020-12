Transfert PSG: La fausse «raison» du départ de Thomas Tuchel

Publié le 25 décembre 2020 à 23:03

L’actualité transfert PSG s’est emballée ces derniers jours avec le limogeage de Thomas Tuchel. Des propos justifiant le limogeage du technicien espagnol circulent et pourtant la vérité est tout autre.

Transfert PSG, les changements d'entraîneurs au Paris SG

Le PSG version QSI a connu de grands entraîneurs qui pour certains se sont révélés prestigieux. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc et Unai Emery ont tour à tour défilé sur le banc du Paris Saint-Germain. Le technicien italien, première recrue de QSI pour remplacer Antoine Kombouaré (recruté par Colony Capital), est resté moins de deux saisons au club de la capitale avant d’être poussé dehors. Il avait pourtant remporté 67 matchs, fait 20 nuls pour 22 défaites concédées en 109 matchs. Carlo Ancelotti a remporté un titre de champion de France avec le Paris SG. Laurent Blanc a ensuite pris la suite de l'italien sur le banc parisien. Le français a remporté 126 matchs pour 31 matchs nuls contre 16 défaites en 173 matchs. Avec lui, Paris frôlait la perfection sur le plan des résultats avec 3 titres de champion de France (2014, 2015 et 2016). Il s’est aussi adjugé la Coupe de France deux fois (2015 et 2016), la Coupe de la Ligue 3 fois (2014, 2015 et 2016) avant de couronner le tout par 3 trophées des Champions en 2013, 2014 et 2015.

Sauf que le technicien Alésien s’est quand même fait virer par ses dirigeants, qui n’ont d’yeux que pour la Ligue des Champions. Unai Emery est venu succéder à Laurent Blanc sans faire mieux que lui. Viré à son tour après 114 matchs (87 victoires, 15 nuls et 12 défaites) pour être remplacé par Thomas Tuchel. Le technicien allemand avait pris les choses par le bon bout avant de prendre ses fonctions au PSG. Il avait rencontré Neymar pour évoquer avec lui son plan de jeu avant de faire la même chose avec tous les joueurs importants du club à son arrivée. Tuchel a dirigé 127 matchs toutes compétitions confondues au Paris Saint-Germain (95 victoires, 13 nuls et 19 défaites) avant d’être remercié. De toute cette génération d’entraîneur du PSG, il est le seul à avoir qualifié l’équipe à une finale de Ligue des Champions chère à ses dirigeants. Et c’est parce qu’il a perdu l’ultime match sans séduire que son départ a été planifié.

Thomas Tuchel guetté de longue date par Leonardo

Leonardo, le directeur sportif du PSG, entraîneur à ses heures perdues, n’a jamais vraiment encadré Thomas Tuchel. Il ne l’a jamais trouvé assez prestigieux pour une équipe comme le Paris Saint-Germain et les premiers signes de cette sous-estimation sont apparus peu après son retour au poste de DS. Le brésilien a commencé à savonner la planche au coach allemand en n’hésitant pas à afficher publiquement leurs divergences. Alors que Tuchel aurait aimé retenir Thiago Silva, Leonardo ne fera rien, ou presque, pour le retenir. Ce n’est qu’une fois son compatriote tombé d’accord avec Chelsea qu’il a cherché à ouvrir des négociations pour le faire rester. Parce que l’allemand avait clairement pris position pour l’ancien capitaine parisien, Leonardo a refusé de briller par la réactivité qu’on lui connait sur les dossiers mercato.

Et une fois Thiago Silva engagé avec Chelsea, aucun joueur ne viendra réellement pallier son absence en défense du PSG. Quand Thomas Tuchel s’est risqué à une critique sur le mercato, c’est par une sorte de « dégage si tu n’est pas content » que lui a littéralement répondu le directeur sportif parisien. Le ver entré dans le fruit ne pouvait que pourrir à l’image de la suite de la relation des deux hommes. Et comme un entraîneur fragilisé est un entraîneur qui gagne difficilement, les résultats de l’équipe parisienne seront moins beaux que ceux des années Laurent Blanc. Pour le match nul face au LOSC, reléguant le PSG à la 3e place du classement, il sera limogé, malgré sa victoire face à Strasbourg battu 4-0 par le Paris Saint-Germain.

PSG-Basaksehir, pas la vraie raison du limogeage de Tuchel ?

Pour Romain Molina, Thomas Tuchel aurait été limogé à cause du match PSG-Basaksehir de Ligue des Champions. « Le départ de Tuchel est logique, il avait complètement perdu son effectif lors du match contre Basaksehir. Ce soir-là, Tuchel est allé à l’encontre de ses joueurs. Son discours a choqué les joueurs. Tuchel n’a jamais compris la décision de ses joueurs de quitter le terrain et de ne pas finir le match. À partir de là, il y a eu une cassure entre Tuchel et son groupe. Ça a marqué un point de rupture totale ». Faux ! Thomas Tuchel n’était pas dans les plans de Leonardo, qui a profité de la baisse de régime de son équipe pour le virer. Tout autre argument avancé pour justifier le départ de l'Allemand n'est que prétexte.

Transfert PSG : combien coûte le limogeage de Thomas Tuchel ?

Ce limogeage de Thomas Tuchel n'est évidemment pas sans conséquence sur le plan financier pour le Paris SG. Les dirigeants du club de la capitale vont devoir verser à l'allemand et son staff pas moins de 7 millions d'euros. Le technicien margeant à 700 000 euros, il devrait percevoir près de 4,9 millions d'euros. Ses collaborateurs, s'ils doivent partir en même temps que lui, devraient se partager les 2,1 millions d'euros restant. Mais les actuels dirigeants du Paris Saint-Germain en ont vu d'autres. Ils n'avaient pas hésité à signer un chèque de 22 millions d'euros à Laurent Blanc et son staff pour leur départ du club de la capitale. Même si la pandémie de coronavirus qui a contraint les clubs à jouer des matchs sans monétiser leur stade, et que les problèmes du diffuseur Mediapro en rajoutent aux difficultés financières des équipes, les Qataris, propriétaires du Paris SG, ne devraient avoir aucun mal à payer l'argent dû à leur ancien coach.













Par Gary SLM