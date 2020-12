PSG : Neymar et Mbappé, un tournant critique avec Pochettino

Publié le 30 décembre 2020 à 09:50

L'arrivée de Mauricio Pochettinodevrait créer un sacré remue-ménage dans les rangs du PSG. Les désirs et les méthodes de l'Argentin vont diamétralement changer de ceux de son prédécesseur Thomas Tuchel et le traitement qu'il réserve à ses joueurs risque d'en étonner plus d'un, à commencer par les deux stars Neymar et Kylian Mbappé.

PSG : Pochettino et son lot de promesses

À chaque entraîneur arrivant au PSG, c'est le même discours : "Maintenant, ça va filer droit !" Pourtant, aucun coach, d'Ancelotti à Tuchel, ne semble avoir réussi à insuffler une esprit compétitif et une haute intensité sur le long terme aux joueurs du Paris SG. Avec Pochettino, promesse est faite, encore une fois, de régler définitivement les problèmes d'envie, de volonté, de dépassement de soi et d'esprit de combattant. Il faut dire que l'Argentin est un dur au mal. L'Equipe rappelle l'intensité de ses préparations physiques et de ses entraînements du côté de Tottenham, qui ont laissé des souvenirs d'étourdissements et de vomissements à plusieurs joueurs. Et pour Luis Fernandez, l'ancien coach du PSG, cité par le quotidien sportif, cela ne risque pas de changer. "Mauricio Pochettino est quelqu'un d'intelligent. Il a un regard précis sur ce qu'est le championnat anglais, dans l'engagement, dans l'intensité. Il va s'adapter à la France et à l'effectif qu'il a. Pourquoi changerait-il de méthode ? Non. Il va apporter des retouches et s'adapter."

L'intensité, de l'entraînement aux matches

Cela veut donc dire des entraînements plus intenses et la volonté de transposer cette intensité sur le terrain, en match. Benjamin Stambouli, passé par le PSG et Tottenham, témoigne dans L'Equipe. "Les joueurs du PSG sont des mecs intelligents et compétiteurs, relève l'actuel joueur de Schalke 04. Pochettino ne va pas te faire faire 14 kilomètres de tous les côtés, il donne du sens dans cette répétition des efforts. Sa crédibilité passe par la précision de son discours. Je pense que l'effectif va suivre. Quand je les ai regardés au Final 8 (en Ligue des champions, ndlr), j'ai vu un groupe engagé, qui fait les choses ensemble, qui tacle partout. Ça prouve qu'ils ont les ressources pour le faire." Et pour Stambouli, ce n'est que du positif pour Neymar et surtout Kylian Mbappé, souvent critiqué pour son manque d'implication. "Ce que veulent Neymar et Mbappé, c'est gagner, poursuit Stambouli. Mbappé, s'il n'avait que du talent, il n'aurait fait qu'un an. Ce sont des compétiteurs de haut niveau donc si on les persuade que la victoire passe par l'effort, ils le feront. En tant qu'ancien joueur, Pochettino a la capacité de faire passer son message. Et il y est déjà arrivé. On ne le mesure pas en France, mais Harry Kane est une super star en Angleterre. Et il a été l'un de ses relais." L'international français va-t-il passer un nouveau cap avec l'entraîneur argentin ou quittera-t-il le PSG en cours de route...?













Par Matthieu