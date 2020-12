Transfert PSG : Les premières demandes de Pochettino validées

Publié le 29 décembre 2020 à 17:15

Le mercato du PSG a pris un véritable coup de fouet avec l'arrivée attendue de Mauricio Pochettino en remplacement de Thomas Tuchel. L'entraîneur argentin n'arrive pas les mains vides et sans idée : il a déjà émis quelques propositions à Leonardo qui les aurait validées et s'apprête à prendre ses quartiers dans la capitale parisienne.

Pochettino oriente le mercato du PSG

L'arrivée de Mauricio Pochettino intervient à un moment surprise pour les observateurs et supporters du PSG, mais le club parisien a bien préparé son coup. Tout est déjà en ordre de bataille et l'Argentin a donné ses premières indications concernant le mercato hivernal, selon les informations de Tuttosport. Le nouveau coach du Paris Saint-Germain, dont l'officialisation ne saurait tarder, a coché deux noms sur sa liste qu'il aimerait bien voir rejoindre ses rangs rapidement. Il s'agit dans un premier temps de l'Anglais Dele Alli, en difficulté à Tottenham sous les ordres de José Mourinho. Un prêt payant ou à option d'achat pourrait être à l'étude cet hiver. Dans un second temps, c'est une des pépites de la Juventus qui plait beaucoup à Mauricio Pochettino. Paulo Dybala est en effet depuis quelque temps dans le viseur du PSG et son avenir à Turin reste très flou. Les deux options de Pochettino, déjà suivies par Paris, ont été validées par Leonardo, qui devrait s'afférer à faire venir les deux hommes dans les prochaines semaines.

Des demandes raisonnables pour l'Argentin

Parallèlement, Mauricio Pochettinoprépare son arrivée et compose l'équipe qui l'accompagnera dans son aventure parisienne. Moins gourmand, selon Le Parisien, l'Argentin devrait percevoir un salaire un peu inférieur à Thomas Tuchel, qui touchait environ 625 000 euros brut mensuels et va quitter le club avec une enveloppe de 7 millions d'euros. Mais il viendra accompagné de ses deux adjoints de toujours, Miguel d'Agostino et Jesus Pérez. L'un des fils du coach argentin, Sebastiano, 25 ans, devrait également rejoindre le staff pour aider à la préparation physique. Un point d'interrogation plane toujours au-dessus de la tête d'Antonio Jimenez. L'entraîneur des gardiens espagnol pourrait rejoindre également l'équipe de Mauricio Pochettino au PSG, lui dont Hugo Lloris vantait les mérites à Tottenham. Tout semble prêt, ou presque, pour l'arrivée de l'ancien coach de Tottenham sur le banc du PSG.













Par Matthieu