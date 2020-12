Paris SG Mercato : Pochettino influence le dossier Mbappé

Publié le 28 décembre 2020 à 14:30

Mauricio Pochettino va débarquer sur le banc du PSG après avoir impressionné à Doha et ses grandes ambitions pourraient avoir de l'influence sur des dossiers sensibles. Le cas de Kylian Mbappé demeure l'une des dernières grosses interrogations sur le visage qu'aura le Paris SG dans les mois à venir. L'Argentin aura fort à faire pour convaincre le Français de rester, selon les dernières informations.

Pochettino veut un Paris SG avec Mbappé

Le départ de Thomas Tuchel ne règlera pas tous les problèmes au Paris Saint-Germain. Si les deux parties ont trouvé un accord sur un dédommagement à la suite du licenciement de l'Allemand, ne dressant plus d'obstacle à l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'épineux sujet de la prolongation de Kylian Mbappé reste d'actualité. Selon la presse espagnole, le quotidien AS en tête, Doha "a promis" à l'ancien coach de Tottenham que le prodige français resterait au Paris SG la saison prochaine. Une promesse qui ne tient pour le moment sur aucune certitude, puisque le n°7 parisien est toujours plongé dans le doute quant à son avenir à court terme. Avec encore un an et demi de contrat, Mbappé a le temps de voir venir, mais pas ses dirigeants, qui craignent toujours un départ au rabais pour une de leurs grandes stars.

Le Real Madrid tient toujours la corde

Et selon AS, toujours, Kylian Mbappé ne voit pas d'un très bon oeil le départ de Thomas Tuchel. Si la majorité de l'effectif parisien est soulagée par le licenciement du technicien allemand, qui pourrait rebondir très vite, l'international français ferait partie des déçus. "Mbappé ne s’est pas adouci, écrit le journaliste Manu de Juan. Il est contrarié par le départ de Tuchel et n’a toujours pas décidé de prolonger son contrat. La question de son avenir se pose une fois de plus avec intensité." Le Real Madrid tiendrait toujours la pole position dans ce dossier. "Le Real Madrid est toujours à l’affût et compte toujours une longueur d'avance dans ce dossier", précise la presse espagnole. Convaincre Kylian Mbappé sera donc le premier gros dossier de Mauricio Pochettino à l'approche du mercato hivernal, avant même de se concentrer sur son projet de jeu, qui dépendra de la décision du Français.













Par Matthieu