PSG Mercato : L'homme fort du Paris Saint-Germain va rester !

Publié le 29 décembre 2020 à 19:15

L'avenir du PSG se dessine avec un peu plus de précision chaque jour, alors que Mauricio Pochettino s'apprête à prendre les commandes de l'équipe première. Le staff de l'entraîneur argentin est plus ou moins connu et les hommes forts du Paris SG devraient continuer l'aventure avec l'ancien coach de Tottenham.

Le staff de Mauricio Pochettino connu

Mauricio Pochettino prépare son arrivée au PSG et compose son staff. Sans surprise, il devrait arriver en remplacement de Thomas Tuchel avec ses adjoints historiques, Miguel d'Agostino et Jesus Pérez. Les deux hommes accompagnent l'Argentin depuis toujours et ils pourraient être accompagnés de deux autres techniciens. Sebastiano, fils de Mauricio Pochettino, devrait s'engager en tant que préparateur physique, lui qui a fait ses études à Paris et parle parfaitement le français. La question de l'arrivée d'un entraîneur des gardiens se pose également. L'Espagnol Antonio Jimenez, qui a accompagné Pochettino lors de ses passages de ses trois derniers clubs, pourrait être lui aussi de la partie. La garde rapprochée de l'ancien joueur du PSG commence donc à se dessiner, lui qui va signer pour un salaire un peu moins élevé que celui que touchait son prédécesseur Thomas Tuchel qui était de 625 000 euros brut mensuels. Enfin, l'Argentin a fait quelques commentaires sur le mercato et cible deux joueurs en particulier, que Leonardo a accepté d'approcher.

Une très bonne nouvelle de plus pour le PSG

Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour les supporters du PSG. Alors qu'on le croyait sur le départ, l'un des hommes forts du club devrait rester dans les rangs des champions de France. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Zoumana Camara devrait effectivement faire partie du staff technique de Mauricio Pochettino. Adjoint depuis 2015 et la fin de carrière, "Papus" Camara a connu quasiment tous les entraîneurs de l'ère QSI. Alors qu'il était dans un premier temps annoncé sur le départ, au côté de Thomas Tuchel avec qui il a lié d'excellentes relations, L'Equipe annonce ce mardi que Zoumana Camara devraient bien intégrer l'équipe de l'entraîneur argentin. Un élément clé du PSG, qui connait parfaitement l'histoire du club, est pleinement impliqué et très apprécié par le vestiaire parisien.













Par Matthieu