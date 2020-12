Angers SCO Mercato : Bonne nouvelle pour un crack de Moulin

Publié le 31 décembre 2020 à 14:15

Angers SCO serait sur le point de blinder le contrat d'un joueur important de l'effectif de Stéphane Moulin. Un cadeau de fin d'année pour le milieu de terrain Lassana Coulibaly, à quelques heures de l'ouverture du marché de l'hiver.

Angers SCO : Prolongation de Lassana Coulibaly dans les tuyaux

Angers SCO fait un bon début de saison et pointe à la 9e place de Ligue 1 avec seulement un point de retard sur l’OM (5e) et 4 points en moins que le Stade rennais (4e). L’équipe de Stéphane Moulin est donc dans les roues des clubs dans le peloton de tête du championnat. Pour rester compétitif lors de la seconde partie de l’exercice présent, le club d’Anjou met les bouchées doubles. Sans budget pour recruter de nouveaux joueurs cet hiver, le club a décidé de conforter certains joueurs clé en interne. C’est le cas de Lassana Coulibaly avec qui la direction d’Angers SCO a entamé les négociations, en vue de la prolongation de son contrat expirant en juin 2021, selon Ouest-France. D’après la source, « le contact » initié « avec l’entourage du milieu défensif malien » a été motivé par les performances de ce dernier en l’absence d’Ibrahim Amadou (blessé). « Lassana Coulibaly a rassuré un peu plus ses dirigeants dans sa capacité à tenir un rôle important au sein de l’effectif angevin », a justifié le journal régional.

Le milieu de terrain malien a gagné sa place au SCO

Le milieu de terrain de 24 ans est arrivé au SCO en provenance du SC Bastia, en juillet 2017, mais ses débuts ont été compliqués. C’est d’ailleurs ce qui justifie ses prêts successifs au Glasgow Rangers (Écosse) et au Cercle Bruges (Belgique). De retour au Sporting Club de l’Ouest l’été dernier, Lassana Coulibaly a profité de l’absence du Franco-Camerounais blessé pour s’affirmer. Ainsi, il a fait 14 apparitions en Ligue 1 cette saison, avec à la clé 4 titularisations de suite lors des derniers matchs avant la trêve hivernale. Contrairement au joueur formé à Bastia, Stéphane Bahoken, lui, pourrait quitter Angers SCO cet hiver. Il est sur les radars de plusieurs clubs anglais selon les indiscrétions du Daily Mirror. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'avant-centre camerounais vaut 6 M€ sur le marché des transferts.













Par ALEXIS