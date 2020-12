ASSE - Angers SCO : Deux retours et deux absences confirmés

Publié le 09 décembre 2020 à 16:50

L’entraîneur de l'ASSE a fait le point santé sur son équipe avant la venue d’Angers SCO au stade Geoffroy-Guichard, vendredi (21h), en ouverture la 14e journée de Ligue 1. Claude Puel a annoncé des joueurs de retour. En revanche, deux autres ne sont toujours pas disponibles.

ASSE : Retsos et Silva indisponibles, Monnet-Paquet et Abi de retour

En attendant de faire un deuxième point, jeudi, le manager général de l'ASSE a confirmé les absences de deux joueurs blessés, pour le match contre Angers SCO. Il s’agit de Panagiotis Retsos et Gabriel Silva qui ne sont toujours pas disponibles. « Il y a des petits bobos suite au dernier match. On fera le point demain », a précisé Claude Puel. Parlant du dernier match contre le Dijon FCO, Harold Moukoudi a été touché à la cheville selon Le Progrès. Il est donc incertain, mais pas forfait pour affronter Angers SCO. Il n’y pas eu que de mauvaises nouvelles lors de conférence de presse du coach de l’AS Saint-Étienne. Il a donné une bonne nouvelle. En effet, « Kevin Monnet Paquet (32 ans) et Charles Abi (20 ans) sont disponibles ». Claude Puel pourrait ainsi avoir plusieurs choix au niveau offensif, grâce au retour de l'expérimenté ailier gauche et du jeune attaquant.

L'AS Saint-Étienne mal en point en Ligue 1

L'ASSE est toujours en quête de son premier succès, depuis la 4e journée de Ligue 1. Elle reste sur une série de 7 défaites consécutive et 2 matchs nuls. À l'occasion de la réception du SCO, à la maison, Claude Puel espère renouer avec la victoire, pour évier de basculer dans la zone rouge de relégation. Les Verts sont 15es avec 12 points, à 2 petits du barragiste, le FC Lorient. Ils n'ont pris que 2 points sur 27 possibles lors des 9 dernières journées de championnat. Une série noire très inquiétante pour l'ASSE !













