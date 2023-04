Publié par Enzo Vidy le 01 avril 2023 à 02:07

En déplacement sur la pelouse d'Angers SCO dimanche, l' OGC Nice devra faire face à plusieurs absences défensives dans son effectif.

C'est une période toute aussi alléchante que déterminante qui s'apprête à débuter pour l' OGC Nice. Si une qualification européenne via le championnat fait toujours partie des objectifs du club sur cette fin de saison, la Conference League est également d'actualité, avec un quart de finale face au FC Bâle qui approche à grands pas.

En attendant, l' OGC Nice va retrouver la Ligue 1 dimanche après-midi, avec un déplacement chez la lanterne rouge, Angers SCO, en ayant l'intention de ramener les trois points afin de se rapprocher de la 5e place. Toujours invaincu depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc, le Gym aborde cette rencontre avec beaucoup de confiance, et il ne devrait pas vraiment y avoir de problème sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Toutefois, Didier Digard n'aura pas un effectif au complet pour ce voyage à Angers, et va devoir se passer de plusieurs éléments défensifs.

OGC Nice : Atal et Lotomba absents face à Angers SCO, Boudaoui incertain

Les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes ce vendredi en conférence de presse. À deux jours du déplacement de l' OGC Nice à Angers, Didier Digard a fait un point sur son groupe et a annoncé quelques pépins physiques dans son effectif. "Pour ce week-end, on n’a que Sofiane Diop et Jordan Lotomba, pour qui ce sera un peu plus long, et Youcef Atal."

Trois absences annoncées par Didier Digard, dont deux défenseurs. Enfin, l'entraîneur de l' OGC Nice a également émis l'hypothèse de faire sans Hicham Boudaoui pour ce match à Angers. "On va bien le laisser se reposer. On a la chance d’avoir du monde donc si je devais me positionner aujourd’hui, je ne prendrais pas de risque avec Hicham." Un groupe amoindri, mais qui garde tout de même fier allure, d'autant plus que Melvin Bard et Youssouf Ndayishimiye devraient être de retour.