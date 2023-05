A deux journées de la fin de la Ligue 2, Romain Thomas a envoyé un message fort à la direction du SM Caen sur son avenir.

Mercato : Romain Thomas veut finir sa carrière au SM Caen

Le SM Caen va enchaîner une cinquième saison consécutive en Ligue 2 en 2023-2024. Et pour cause, le club normand, actuel 5e du championnat, n’est plus en course pour un retour en Ligue 1. Les deux premières places qualificatives sont respectivement occupées par le Havre AC (71 points) et les Girondins de Bordeaux (69 points). Le FC Metz (3e avec 66 points) reste en embuscade lors des 37e et 38e journées décisives.

Le Stade Malherbe de Caen affronte l’ASSE ce vendredi au stade Michel d’Ornano, sans enjeu majeur. Avant cette confrontation, Romain Thomas (35 ans) s’est livré sur son avenir en Normandie. Il assure que le départ de Stéphane Moulin (55 ans) à la fin de la saison ne va pas influencer sur son futur. « En ce qui me concerne, ça ne change rien pour mon avenir », a-t-il assuré sur RMC Sport, dans le nouvel épisode de la Ligue 2 BKT, Le Debrief. Sous contrat à Caen jusqu’au 30 juin 2025, il ne se voit pas dans un autre club que le SM Caen.

« J'avais signé trois ans (en juillet 2022). Il m'en reste deux. Il y a toujours un projet de ramener ce club en Ligue 1. Ce sera compliqué, mais on y croit. Je finirai probablement ma carrière ici », a déclaré le défenseur central. Cadre du vestiaire et joueur important du dispositif technique de Stéphane Moulin, Romain Thomas a participé à 35 matches de Ligue 2 sur 36 à ce jour, et a été titulaire autant de fois. Il a été décisif à 5 reprises, soit précisément 4 buts inscrits et une passe de but délivrée.