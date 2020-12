OM Mercato : Arrivée à Manchester pour débloquer un dossier

Publié le 31 décembre 2020 à 18:10

Le mercato hivernal français est intimement lié à Manchester United. Pendant que l'OM et l'AS Monaco sont sur les rangs pour s'offrir Timothy Fosu-Mensah, joueur du club mancunien, les Reds Devils sont actuellement à la recherche d'un arrière droit, ouvrant donc la porte au défenseur néerlandais.

Manchester United dispose d'un plan A et d'un plan B

Souvent associé au PSG lors des périodes de transferts, Manchester United est récemment évoqué en compagnie de l'OM alors que les Phocéens convoitent un défenseur mancunien en la personne de Timothy Fosu-Mensah. L'AS Monaco ayant également rejoint la course, il semblerait que les cadors français soient tombés sous le charme du latéral droit de 24 ans. Cela tombe bien car les Reds Devils se sont activés à lui trouver un remplaçant et pisteraient Max Aarons, jeune joueur de Norwich agé de seulement 20 ans.

Auteur d'une saison 2019-2020 remarquable en Premier League malgré la descente de son club en fin de saison, Aarons avait impressionné et était devenu l'un des jeunes anglais les plus prometteurs de sa génération. Selon le Daily Mail, United pousserait pour voir le natif de Londres signer dès cet hiver. Pisté par le Bayern et le Barca, Max Aarons a l'embarras du choix et les pensionnaires d'Old Trafford devront se depêcher s'ils veulent mettre la main sur ce talent. Dans le cas contraire, le board mancunien pourrait se tourner vers Kieran Trippier, qui fait office de plan B.

OM : la voie est libre pour les courtisans de Fosu-Mensah

En voulant acheter Aarons et Trippier, le message envoyé à Fosu-Mensah est clair. Evoluant lui aussi au poste d'arrière droit, le joueur néerlandais est implicitement appelé à quitter le club. Une bonne nouvelle pour l'OM, l'AS Monaco et le Hertha Berlin, les trois courtisans déclarés pour le natif d'Amsterdam. Estimé à quatre millions d'euros, l'Olympique de Marseille, plus insistant que les autres, pourrait faire un effort pour s'attacher les services de l'ancien de l'Ajax.













Par Chemssdine