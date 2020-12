OM Mercato : Grosse concurrence pour l'OM sur un dossier chaud

Publié le 31 décembre 2020 à 12:00

L'OM multiplie les pistes à l'aube du mercato hivernal mais ne semble réellement bien placé dans aucun dossier. Les dirigeants olympiens se sont mis sur les rangs pour faire venir l'attaquant du Napoli, Arkadiusz Milik, mais sont aussi à la recherche de renforts et de bonnes affaires dans le secteur défensif, après être passés à côté de Joakim Mæhle.

De jolis coups à tenter au mercato pour l'OM

L'Olympique de Marseille veut frapper un grand coup sur le marché des transferts cet hiver. En attaque, André Villas-Boas et les Olympiens ne cherchent pas qu'un soutien à Dario Benedetto et Valère Germain. En effet, selon RMC, l'OM cible le buteur du Napoli, Arkadiusz Milik. L'international polonais a décliné une prolongation de contrat et est depuis mis de côté par son entraîneur Gennaro Gattuso. Mais Naples en demande près de 18 millions d'euros et l'OM va devoir vendre pour pouvoir dépenser une telle somme. Ce serait néanmoins un excellent coup pour les Marseillais, qui viennent de passer la main sur le dossier Islam Slimani, qui ne convainc pas l'entraîneur portugais. Mais Milik ne fait pas rêver que l'OM. L'Atlético de Madrid, qui vient tout juste de libérer son attaquant Diego Costa pour "des problèmes personnels", a placé le Polonais en haut de sa liste pour remplacer l'international espagnol. Une concurrence sans doute trop forte pour Marseille.

Il ya du monde sur un jeune espoir en défense

Mais il n'y a pas qu'en attaque que l'OM souhaite se renforce. Après avoir écumé la planète football pour trouver un latéral droit pour pallier le départ l'été dernier de Bouna Sarr, sans succès, Pablo Longoria aurait dans le viseur un jeune défenseur néerlandais. Timothy Fosu-Mensah, 22 ans, arrivé chez les Red Devils en 2014, n'entre plus dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer et l'OM se serait déjà positionnée, selon Football Insider. De nouvelles informations confirmant l'intérêt de l'Olympique de Marseille sont venues de Sky Sport et du Daily Mail. Mais les Marseillais ne seraient pas les seuls sur le coup : le Hertha Berlin, mais aussi l'AS Monaco seraient sur les rangs pour s'attacher les services de Timothy Fosu-Mensah. Ce dernier vient par ailleurs de refuser de prolonger avec Manchester United, ce qui rend presque inéluctable son départ au mercato hivernal. L'OM va-t-il encore se faire doubler, comme sur les dossier Mæhle ou Reynolds et peut-être bientôt Milik ? Réponse dans quelques jours.













Par Matthieu