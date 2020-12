PSG Mercato : Manchester United, nouvel eldorado des Parisiens

Publié le 11 décembre 2020 à 17:00

Manchester United semble devenir la destination privilégiée des joueurs du PSG sur lesquels on ne compte plus vraiment à Paris, comme le démontrent les dernières rumeurs. Après Edinson Cavani cet été, ce sont deux autres Parisiens qui pourraient suivre au mercato estival de 2021.

Manchester United attire l'effectif du PSG

Le PSG et Manchester United se sont croisés souvent ces dernières années en Europe. L'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en 2019, avec un match retour dramatique au Parc des Princes, est resté dans toutes les têtes (0-2, 1-3). Depuis, les Parisiens et les Red Devils se sont de nouveau affrontés cette saison, avec encore son lot de victoires à l'extérieur, le Paris SG répondant (3-1) au sujet de Manchester United (2-1) en France. Parmi les joueurs mancuniens figurait Edinson Cavani. Le meilleur buteur du PSG a traversé la Manche cet été pour rejoindre l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, ) à qui il a déjà rendu quelques fiers services. Mais l'Uruguayen pourrait être rejoint par d'autres Parisiens au mercato estival prochain, alors qu'une voie rapide entre les deux clubs semblent s'être créée. D'ailleurs, des échanges de bons procédés sont même peut-être à prévoir.

Tuchel, Gueye, Pogba : la voie express Paris - Manchester

On sait notamment l'entraîneur Thomas Tuchel en fin de contrat et de cycle au PSG. "Quand le contrat de l’entraîneur se termine en juin et qu’aucune discussion n’a eu lieu pour le moment, après tout ce qu’on a fait pour le club… On peut être optimiste et être ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus (sourire)", s'en était amusé le technicien allemand. Selon le journaliste de Bild en Allemagne, Christian Falk, "Manchester United est intéressé par Thomas Tuchel et Thomas Tuchel est intéressé par Manchester United". Et le coach parisien pourrait amener dans ses valises Idrissa Gueye, dont l'avenir au PSG est très flou et qui semble destiné à quitter le club à plus ou moins court terme.

Tuchel ferait d'une pierre deux coups, tandis que Leonardo essaye de faire venir Paul Pogba au Paris SG. Le milieu de terrain international est en difficulté chez les Red Devils et s'est vu fortement conseillé par son agent Mino Raiola de quitter le club, potentiellement dès cet hiver. Selon le podcast anglais The Transfer Window, le directeur sportif du PSG et l'agent de Pogba seraient en discussion directe pour boucler le transfert si possible dès le mercato hivernal, au plus tard cet été. Une chose est sûre, cela va bouger entre le PSG et Manchester United dans les mois à venir.













Par Matthieu