LOSC : Une absence longue durée et des propos rassurants

Publié le 31 décembre 2020 à 18:40

Le LOSC a réalisé une superbe année 2020, la concluant co-leader de Ligue 1 avec l'OL et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Mais le changement de gouvernance a chamboulé le club en interne, qui espère néanmoins pouvoir content sur un jeune joueur très prometteur qui n'a pas encore pu s'exprimer dans l'effectif de Christophe Galtier.

Arrivé blessé au LOSC...

Les Lillois avaient fait un sacré pari cet été, en recrutant au mercato le jeune Mexicain, Eugenio Pizzuto. Le milieu de terrain, véritable espoir du foot mexicain, a signé indisponible au LOSC, victime d'une très lourde blessure en janvier 2020. Alors au CF Pachuca, Pizzuto se brisait, au cours de son premier match en professionnel, tibia et cheville, seul. Le LOSC a décidé de relever le challenge en engageant le joueur, qui avait de grandes amibitions au début de la saison. "Je suis très heureux d’être ici, avait déclaré Eugenio Pizzuto lors de sa présentation. J’ai vraiment hâte de gagner des matchs et de réussir ici. J’ai eu une blessure, il y a six mois. Je me sens beaucoup mieux, mais je suis encore dans une phase de préparation. Je me sens bien et je sais que ça ira mieux. Je suis confiant sur mes capacités. Je vais tout donner, travailler pour pouvoir avoir ma chance cette saison dans l’équipe première, que ce soit sur dans le onze ou sur le banc."

...Eugenio Pizzuto se montre confiant

Marc Ingla, qui était alors directeur général du LOSC et qui est parti avec l'arrivée d'Olivier Létang, expliquait son "plaisir de récupérer Eugenio, qui rentre parfaitement dans le projet". Avant d'ajouter : "C’est un jeune talent avec beaucoup de leadership (…) C’est un milieu box to box, avec un gros volume, un très bon pied gauche et une belle vision de jeu. Il sera un joueur du LOSC cette saison. L’idée sera de le faire devenir un joueur de l’équipe professionnelle." Quatre mois plus tard, à l'occasion d'une discussion avec des supporters mexicains, Eugenio Pizzuto est revenu sur son arrivée à Lille et son état de forme. "Être dans une équipe comme le LOSC est génial et j’en suis très heureux. Je suis arrivé avec une blessure difficile, mais j’ai toujours été soutenu dans la façon dont j’ai été traité depuis mon arrivée. Ils ont eu beaucoup de patience. Maintenant je dois travailler pour donner le meilleur." Le Mexicain pourrait connaître ses premières minutes sous les couleurs lilloises au cours de la seconde partie de saison et montrer ainsi tout son potentiel.













Par Matthieu