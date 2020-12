LOSC : Ligue Europa, Galtier se prononce sur l'Ajax Amsterdam

Publié le 15 décembre 2020 à 17:40

Le LOSCretrouve l’Ajax Amsterdam en 16e de finale de la Ligue Europa, un an après leur confrontation en phase de poule de la Ligue des champions 2019-2020. Christophe Galtier a livré ses impressions sur le club néerlandais.

Le coach du LOSC se souvient des défaites de 2019

Le LOSC est tombé sur l’Ajax Amsterdam, lors du tirage au sort des 16e de finale des la Ligue Europa. Galtier et son équipe retrouveront donc le club néerlandais, finaliste de la Ligue Europa 2016-2017 et demi-finaliste de la Ligue des champions 2018-2019. Les Lillois et les Ajacides se sont croisés la saison dernière en Ligue des champions. Ils étaient dans le même groupe que Chelsea et le FC Valence. L’équipe de Christophe Galtier s’était doublement inclinée, d’abord à l’Amsterdam Arena (3-0) en septembre 2019 et au stade Pierre Mauroy (2-0) en novembre 2019. L’entraineur de Lille OSC a encore les deux défaites en mémoire. « J’ai bien en souvenir le premier match qui était très intéressant. On a été très moyens dans les deux surfaces, mais eux ont été très efficaces. On avait fait un très bon match, mais on a été sanctionné de notre inexpérience », a-t-il commenté, en conférence de presse ce mardi, avant de revenir au tirage au sort.

Christophe Galtier, « l'Ajax est un gros tirage »

Pour Christophe Galtier, l’Ajax Amsterdam est un gros calibre. « C’est un court déplacement contre un adversaire très fort. C’est un gros tirage, mais on le savait », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si le niveau de l’équipe a changé. Je vais m’attarder dessus bientôt. Mais c’est une équipe qui domine son championnat », a poursuivi le coach du LOSC. Toutefois, il songe déjà à laver l’affront subi en Ligue des champions. « C’est un seizième de finale très ouvert », a-t-il glissé pour l’heure, en attendant les rendez-vous fixés le 18 février (aller à Lille) et le 25 février 2021 (retour à Amsterdam).













Par ALEXIS