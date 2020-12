LOSC Mercato : Déjà des doutes sur le projet de Létang !

Publié le 30 décembre 2020 à 15:50

Olivier Létang est le nouveau président du LOSC depuis le 18 décembre 2020. Il a pris la place de Gérard Lopez poussé à la démission par les bailleurs de fonds du club nordiste. Mais après les annonces du nouveau patron de Lille OSC, sur la politique de gestion du club, des voix mettent déjà en doute ses déclarations.

LOSC : Létang veut mettre en place un vrai projet sportif

Lors de la première conférence de presse, le nouveau président du LOSC a déballé les grandes lignes de la politique qu’il compte mettre en place chez les Dogues. « L'idée est d'avoir la meilleure organisation possible. Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible d'ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs. Le challenge est donc sportif », a déclaré Olivier Létang. Ce dernier a en effet insisté sur la notion de vrai « projet sportif qui repose sur trois piliers : avoir un club fort et performant au niveau sportif, avoir un équilibre économique ». « Le troisième volet est social et sociétal », a-t-il indiqué.

Riolo estime qu'Olivier Létang va faire du trading

Revenu sur les propos du nouveau dirigeant du LOSC, Daniel Riolo doute de sa sincérité. « Sur l’évolution du club, on a vraiment appris des choses lors de cette conférence de presse ? Non… Olivier Létang, il en a rien à carrer de Lille. Il vient pour toucher de l’oseille, avec les jeunes, l’exportation des joueurs », a-t-il balancé sur RMC Sport, dans des propos rapportés par Sport.fr. Le chroniqueur sportif estime en effet que l’ancien président du Stade rennais va faire du trading à Lille. Sa politique va reposer sur la vente de joueurs à fort potentiel, afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses du club nordiste, selon lui. « Le trading terminé ? Il nous prend pour un con, car c’est comme ça qu’un club gagne de l’argent aujourd’hui… », a répondu Daniel Riolo. « La gestion à l’ancienne d’un club de foot, avec la passion, c’est terminé ! Maintenant, le président a des actionnaires derrière lui et il doit rendre des comptes. Olivier Létang peut toujours dire qu’il ne va pas vendre au mercato de janvier. Peut-être que ce sera vrai. On verra bien, mais à terme, il est là pour gagner de l’argent ou essayer d’en gagner. L’oseille va rentrer comme ça, c’est sûr », a-t-il argumenté.













Par ALEXIS