OM Mercato : Une offre déposée pour un prêt en défense !

Publié le 05 janvier 2021 à 09:05

L'OM recherche désespérément latéral droit ! Après les échecs sur plusieurs dossiers pour recruter un remplaçant à Bouna Sarr, qui a filé au Bayern Munich cet été, les dirigeants olympiens ont coché un nouveau nom pour leur secteur défensif et aurait même déposé une offre de prêt du côté de l'Italie.

L'OM trouve enfin son latéral droit

C'est une quête de longue haleine que mène l'OM et Pablo Longoria depuis plusieurs mois. Le départ surprise de Bouna Sarr au Bayern Munich, contre une dizaine de millions d'euros, lors du mercato d'été, a pris tout le monde de court à Marseille. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont tout tenté pour remplacer leur latéral droit mais se sont opposés à des refus catégoriques ou des coups de Trafalgar. Leur première cible, Joakim Mæhle, dont l'arrivée était espérée en octobre, s'est finalement engagé avec l'Atalanta Bergame il y a quelques jours alors que l'OM a longtemps semblé en pole position sur le dossier. À Genk, l'offre marseillaise avait été refusée dans les dernières minutes du mercato estival alors que dix millions d'euros étaient posés sur la table et que le joueur semblait déterminé à rejoindre la France et la cité phocéenne. Mais ce n'est pas le seul échec qu'a essuyé Pablo Longoria sur le poste de latéral droit. Des échecs qui sont en passe d'être oubliés.

Pablo Longoria va chercher son bonheur en Serie A

En effet, si Josha Vagnoman du Hambourg SV et Bryan Reynolds du FC Dallas ont eux aussi éconduit l'OM, Pablo Longoria semble avoir définitivemen trouvé son bonheur en Serie A. Selon les propos du toujours très bien informé Gianluca Di Marzio, l'OM a déposé une proposition de prêt auprès de la Fiorentina pour le latéral droit Pol Mikel Lirola. L'Espagnol de 23 ans a joué onze matches cette saison avec la Viola en Serie A, pour une passe décisive. Formé à l'Espanyol Barcelone, Pol Lirola a fait quasiment toute sa carrière en Italie, passant par les U19 de la Juventus puis l'équipe première, avant de filer à Sassuolo et de débarquer à la Fiorentina en 2019. Estimé à 8 millions d'euros, Lirola est sous contrat jusqu'en juin 2024 à Florence. L'OM tente de le faire venir pour la deuxième partie de saison, un prêt qui semble avoir toutes les chances d'aboutir.













Par Matthieu