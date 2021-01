LOSC Mercato : Lille sur le coup pour un milieu de terrain

Publié le 05 janvier 2021 à 10:35

Le LOSC a terminé son année 2020 avec le statut de co-leader de Ligue 1 en compagnie de l'OL, mais a vécu un chamboulement en interne avec le départ de Gérard Lopez et de ses bras droits et la nomination à la tête du club d'Olivier Létang. De quoi se demander de quoi sera désormais fait le mercato lillois, alors qu'une première arrivée est évoquée...

Au LOSC, un mercato à suspense qui débute

Les Lillois ne s'attendaient sûrement pas à vivre de tels changements en interne, alors que sportivement, l'équipe menée par Christophe Galtier fonctionne à merveille. Co-leader de Ligue 1 avec l'OL, le LOSC est également qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, au cours desquels il affronter l'Ajax Amsterdam. Mais le départ de Gérard Lopez, précipité par le fonds d'investissement Elliott, a propulsé Olivier Létang à la tête du club nordiste et a plongé beaucoup de monde dans l'expectative. Le mercato de janvier est une première étape qui sera révélatrice des intentions du nouveau président, alors que plusieurs départs sont évoqués au sein de l'effectif de l'entraîneur marseillais. Renato Sanchesest en effet pisté par Liverpool et l'Inter Milan, Boubakary Soumaré voit le Portugal et l'Angleterre lui faire les yeux doux, tandis que Sven Botman suscite lui aussi l'intérêt. Plusieurs cadres de Galtier donc, dont les départs seraient préjudiciables.

Le réseau turc fonctionne toujours

Mais le LOSC ne semble pas avoir l'intention d'être uniquement passif lors de ce mercato hivernal. Et rassure sur ses intentions. Selon NTV Spor, les Lillois continueraient de sonder l'Europe à la recherche de bons coups et pourraient en avoir trouvé un avec Berat Ozdemir. Le milieu axial évolue actuellement en Turquie à Gençerbirligi. International espoir, Berat Ozdemir a aussi tapé dans l'oeil des gros clubs turcs, notamment ceux d'Istanbul et Trabzonspor, avec qui Lille va entrer en concurrence. En 13 matches cette saison, le milieu polyvalent a marqué trois buts et a pour ambition de participer à l'Euro 2021 avec la Turquie. Le LOSC apprécie la filiaire turque avec les arrivées récentes de Yusuf Yazici, Burak Yilmaz ou Zeki Celik. Olivier Létang semble donc avoir conservé le réseau de ses prédécesseurs, en témoigne cette première approche pour Berat Ozdemir.













Par Matthieu