LOSC Mercato : Liverpool veut faire son marché au Lille OSC

Publié le 17 décembre 2020 à 13:00

Le LOSC s'est imposé sur la pelouse du Dijon FCO (2-0) et a consolidé sa place en tête de la Ligue 1. Mais ce sont les problèmes internes du club qui secouent les Nordistes ces derniers jours. Le départ de Gérard Lopez et l'arrivée d'Olivier Létang pourraient entraîner une vague de ventes au mercato hivernal et Liverpool est sur le coup.

Le LOSC premier mais en plein doute...

Christophe Galtiervit un moment compliqué sur le banc du LOSC. Alors qu'il vient de fêter sa centième comme entraîneur de Lille, le Marseillais a pris de plein fouet l'annonce du départ de Gérard Lopezet son probable remplacement par Olivier Létang à la tête du club. "Sur le plan humain, ma nuit et ma journée ont été très difficiles, a expliqué le coach des Nordistes. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Je sais aussi faire la part des choses. Dès demain, j'aurai sûrement des discussions, je crois, avec Olivier Létang, qui va sûrement être nommé président. Nous échangerons et on préparera de manière très professionnelle le match de Paris puis celui de Montpellier. On parlera après sur le reste, j'écouterai." Le reste, avant d'évoquer l'avenir direct de Christophe Galtier, c'est peut-être le mercato hivernal, qui risque bien d'être chamboulé par ce changement de gouvernance.

Liverpool voudrait piller le LOSC

Les problèmes financiers du LOSCdevraient entraîner des ventes rapides. Certains joueurs pourraient quitter le club dès cet hiver, alors que ces transferts étaient plutôt prévus pour le mercato estival. C'est notamment le cas de Renato Sanches. "Selon nos informations, le départ de Renato Sanches dès janvier n’est plus exclu, a écrit La Voix du Nord. On se rappelle qu’une offre de 70 millions d’euros avait été réalisée cet été par un club anglais pour recruter l’international portugais." Et selon les informations du 10 Sport, c'est Liverpool qui serait sur le coup. Jürgen Klopp verrait d'un bon oeil l'arrivée du Portugais, notamment en cas de départ de Georginio Wijnaldum, qui n'a plus que six mois de contrat sur les bords de la Mersey. Une affaire à suivre de près, qui pourrait se conclure par un gros chèque dans les semaines à venir...













Par Matthieu