PSG : Kylian Mbappé sévèrement critiqué contre l'ASSE

Publié le 07 janvier 2021 à 14:45

Neymar était absent, mais Kylian Mbappé était titulaire contre l’ASSE, mercredi soir. Cependant, il a été transparent au stade Geoffroy-Guichard, lors de la première de Maurico Pochettino au PSG. Selon Pierre Ménès, la prestation de l’attaquant parisien a été désastreuse.

Kylian Mbappé, sa prestation jugée catastrophique

Kylian Mbappé a disputé le match qui a opposé le PSG à l’ASSE, en entier. Menés (1-0, 19e) suite au but de Romain Hamouma, les Parisiens sont revenus au score quelques minutes plus tard grâce à Moise Kean (1-1, 22e). Le N°7 du Paris Saint-Germain, lui, a été transparent et sa prestation jugée médiocre. Dans son commentaire sur la rencontre entre Stéphanois et Parisiens, Pierre Ménès a sévèrement critiqué l’attaquant de 22 ans. « On pouvait penser qu’avec sa possession de balle, le PSG parviendrait à faire la différence. Mais ça n’a jamais été le cas, car dans un style très différent, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont été catastrophiques », a-t-il asséné sur son blog. « L’Argentin n’a pas existé et le Français n’a pas de physique et aucun pouvoir d’accélération. Il fait presque de la peine et c’est assez inquiétant », a enfoncé le chroniqueur sportif.

Pierre Ménès ne tient pas rigueur à Pochettino

Actuel meilleur buteur du PSG et de la Ligue 1 avec 12 buts en 14 matchs joués, Kylian Mbappé commence mal l’année 2021. Tout comme Maurico Pochettino qui a raté sa première à la tête du staff technique du club de la capitale. Nommé officiellement samedi, le coach portugais avait effectué son premier entraînement, le dimanche 3 janvier. Il n’a donc pas eu le temps de mettre son équipe et son système en place avant le déplacement à Saint-Étienne. Pierre Ménès lui a d’ailleurs accordé une circonstance atténuante. « On attendait le premier match de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Alors évidemment, trois jours seulement après son arrivée, il est impossible d’émettre un quelconque avis », a justifié le consultant de Canal+.













Par ALEXIS