PSG Mercato : Un rendez crucial entre Leonardo et Pochettino

Publié le 07 janvier 2021 à 20:50

Nommé entraîneur du PSG samedi dernier, Mauricio Pochettino devrait s’impliquer dans le mercato hivernal ouvert officiellement le même jour. Une réunion importante est d’ailleurs fixée entre le successeur de Thomas Tuchel et Leonardo, selon RMC Sport.

PSG : Pochettino et Leonardo évoquent le marché

Mauricio Pochettino a été tenu en échec par l'ASSE (1-1), à l’occasion de son premier match sur le banc du PSG, mercredi. Après avoir analysé les profils de joueurs à sa disposition, le technicien portugais sait plus ou moins à quels postes renforcer son équipe. À ce sujet, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain devrait rencontrer son directeur sportif Leonardo, la semaine prochaine, selon la radio. Mauricio Pochettino et Leonardo auront une séance de travail sur le mercato hivernal. Les noms de plusieurs joueurs ont été associés au PSG bien avant l’arrivée du nouveau coach. Et depuis sa nomination, d’autres noms se sont ajoutés à la liste. Ce sont Lionel Messi (FC Barcelone), Dele Alli, Harry Kane (Tottenham), Sergio Ramos (Real Madrid), Christian Eriksen (Inter Milan) ou encore David Alaba (Bayern Munich) qui intéresseraient le club de la capitale.

Dans le sens des départs, ce sont surtout les joueurs en fin de contrat en juin 2021 qui sont concernés. Angel Di Maria et Julian Draxler, sont sur la liste de potentiels sortants de l'effectif parisien. Avec les conséquences financières de la crise de covid-19, le Paris SG ne fera pas de folies lors de ce mercato hivernal. Cependant, le club reste à l'affût de coups à moindres frais. Les échanges de joueurs ou prêts sont plutôt privilégiés cet hiver.

Mauricio Pochettino patron du mercato ?

Contrairement à Thomas Tuchel à qui Leonardo avait imposé certains joueurs, comme l’a révélé l’Allemand dans son interview à Sport1, Mauricio Pochettino devrait avoir son mot à dire sur le mercato. Avec son carnet d’adresses, il devrait pouvoir attirer des joueurs importants du championnat espagnol ou britannique au PSG. Rappelons qu’il a dirigé l’Espanyol Barcelone entre 2009 et 2013, puis Wolverhampton lors de l’unique saison 2013-2014 et évidemment Tottenham de 2014 à 2019. Des expériences qui lui ont permis d'élargir son réseau dans le milieu.













Par ALEXIS