PSG Mercato : Kylian Mbappé prépare une énorme surprise...

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG reste un enjeu majeur de l'année pour Leonardo et le club parisien. Si l'arrivée de Mauricio Pochettino a, pour un temps, éclipsé les discussions sur le nouveau bail proposé au buteur des champions de France, la question devrait vite revenir sur le devant de la scène, surtout si on se fie aux informations de la presse anglaise.

Il ne reste qu'un an et demi de contrat à Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain et le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé. C'est également le cas de Neymar, mais le dossier du Français semble plus compliqué à gérer. Le Brésilien croit dur comme fer à l'arrivée de Lionel Messi et la signature d'un nouveau contrat ne fait maintenant que peu de doutes. Pour Mbappé, le mystère demeure. Le Parisien veut l'assurance d'une équipe compétitive la saison prochaine, ce qui semble être bien parti au vu des ambitions du PSG, et une grosse augmentation de salaire pour se rapprocher des 30 millions d'euros annuels brut. Leonardo et les dirigeants parisiens ne voient pas d'inconvénient majeur à ces demandes, mais le doute persiste dans l'esprit du joueur, qui semble plus proche d'un départ que d'un renouvellement.

Mais Kylian Mbappé pourrait ne pas partir où on l'attend et réserver une énorme surprise au mercato estival. Très attendu au Real Madrid, où le président Florentino Pérez en fait sa priorité depuis plusieurs années, l'international tricolore pourrait ne jamais débarquer en Espagne. C'est ce qu'affirme la presse anglaise, qui voit Kylian Mbappé de plus en plus près de la Premier League. Selon les informations du Sun, le joueur du PSG voit de plus en plus en Liverpool une meilleure destination que la capitale ibérique. Mbappé veut franchir un véritable palier et la Premier League offre un plus grand attrait que la Liga. De même, l'attaquant souhaite jouer sous les ordres de Jürgen Klopp, un entraîneur qu'il adore. De son côté, le coach allemand pousse ses dirigeants à recruter un attaquant de grande renommée, alors qu'un départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah pourrait avoir lieu à l'issue de la saison. Si l'une des deux vedettes de Liverpool venait à partir, la voie serait grande ouverte pour une arrivée de Kylian Mbappé et les Reds n'auraient plus qu'à foncer. Financièrement, la situation du club de la Mersey semble beaucoup plus solide que celle du Real Madrid. Un autre argument de poids pour Klopp et les siens, qui semblent tenir la barre dans ce dossier brûlant.













