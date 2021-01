PSG Mercato : Un deuxième souci dans le dossier Lionel Messi

Publié le 09 janvier 2021 à 12:10

Le PSG ne se priverait pas de l’arrivée gratuite de Lionel Messi sous ses couleurs l’été prochain. Le club de la capitale travaille dans cette perspective, comme l’a confirmé le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Cependant, un deuxième souci est évoqué dans le dossier du buteur du Barça, en plus de la menace représentée par Pep Guardiola.

PSG Mercato : un obstacle à la venue de Lionel Messi ?

Le PSG est l’affût pour récupérer l’attaquant Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone en juin 2021. Le club parisien ne paiera ainsi aucune indemnité de transfert puisque l’Argentin arriverait libre de tout engagement. Un scénario que Manchester City a également prévu pour la star de Barcelona. Pep Guardiola, ancien entraîneur du club catalan, souhaite absolument faire venir son ex-joueur de 33 ans en Angleterre. La direction de l'équipe des Citizens a investi des centaines de millions d’euros, comme le Paris Saint-Germain, dans la quête d'un premier trophée en UEFA Ligue des champions. Le technicien espagnol songe donc à la Pulga pour accroitre les chances de son équipe d’arracher cette Champions league fortement désirée par ses dirigeants.

En plus de la menace Manchester City, le PSG se retrouverait face un gros souci budgétaire en cas de signature de la bête noire du Real Madrid. En effet, la masse salariale du club francilien, déjà colossale, exploserait avec le chouchou du Camp Nou, dont le salaire est estimé à près de 75 M€ par saison, selon le Magazine Forbes. Neymar toucherait près de 57 M€ et le salaire annuel de Kylian Mbappé serait fixé à près de 23 M€, d'après la source. Rappelons que Leonardo a initié des négociations pour la prolongation des contrats du Français et du Brésilien qui expirent en juin 2022. S’il y parvient, il serait difficile pour le Paris Saint-Germain de prendre en charge le gros salaire de Messi, selon le Marca.

Le pire scénario pour le PSG avec Neymar et Mbappé

"Tous les grands joueurs du monde sont bienvenus au Paris Saint-Germain", a déclaré Mauricio Pochettino cette semaine. Mais pour que l’arrivée de multiple ballon d’or au Paris SG soit possible, si l'on considère l'hypothèse du quotidien sportif espagnol, Nasser Al-Khelaïfi devra songer à transférer Mbappé ou Neymar. Il peut aussi faire le choix de faire trainer les négociations de la prolongation de leurs contrats jusqu’à la fin de la saison prochaine, seule façon d’éviter d’exploser le budget du club dès cette année de Covid-19.

Recruteur le meilleur joueur du monde à un prix et le Paris SG, même sans paiement de l’indemnité pour son transfert, ne devrait pas y échapper. Même si l’Argentin marque moins de buts cette saison, sa venue devrait aider les Parisiens à retourner en finale de l’Uefa Champions league dans les années à venir. Les supporters barcelonais redoutent en tout cas la fin de la saison à cause du possible départ de leur star. Aujourd’hui à 18h, les Barcelonais se déplacent sur la pelouse de Grenade pour leur match de la 18e journée de Liga. Le footballeur argentin devrait profiter de cette occasion pour séduire un peu plus ses courtisans. Léo Messi a inscrit 9 buts depuis le début de la saison.

Au classement de Liga, les Catalans du quintuple Ballon d’or sont, avec leurs 31 points en 17 matches, à la 4e place derrière l’Atlético Madrid, le Real Madrid et Villarreal. Avec le retour de blessure et la montée en puissance d’Ousmane Dembélé, les performances d’Antoine Griezmann, Messi pourrait rapidement refaire son retard sur Gérard Moreno (10 buts), le meilleur buteur du moment en championnat espagnol.













