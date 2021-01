PSG : Les choix de Pochettino divisent déjà parmi les stars...

Publié le 15 janvier 2021 à 10:45

Mauricio Pochettino a remporté son premier titre après seulement trois matches à la tête du PSG, en gagnant le Trophée des champions face à l'OM. Mais si Neymar a fait son retour au jeu et semble à 100% dans le projet de l'entraîneur argentin, Kylian Mbappé aurait déjà des problèmes avec son nouveau coach...

Pochettino, le PSG et la gestion des stars

L'un des grands enjeux du mandat de Mauricio Pochettino, c'est la gestion de ses stars Kylian Mbappé et Neymar. Une gestion qui a toujours été difficile au PSG, réputé pour avoir un vestiaire qui n'en fait parfois qu'à sa tête, avec des joueurs très influents et qui n'en font parfois qu'à leur tête. C'est une critique qui revient souvent pour le Français et le Brésilien, même si ce dernier semble avoir pris la mesure de son rôle à Paris et, malgré quelques activités extra-sportives qui ne doivent pas forcément plaire au staff, est presque irréprochable sur le terrain ces derniers mois. "Je sais ce que sont les grands joueurs. J'ai déjà travaillé avec eux", avait répondu Mauricio Pochettino à la question de la gestion des stars, lors de sa toute première conférence de presse. Un problème dont il a sûrement eu vent avant d'arriver au PSG et qu'il s'apprête à véritablement découvrir.

Déjà des problèmes avec Kylian Mbappé ?

Car si le cas Neymar ne semble plus vraiment poser de soucis, lui qui montre une forte envie de prolonger au Paris Saint-Germain, celui de Kylian Mbappé n'est pas encore réglé. L'international français n'a pas brillé lors des trois premières rencontres du PSG sous Pochettino. Contre l'OM, à l'occasion du Trophée des champions, remporté par Paris (2-1), Kylian Mbappé a encore réalisé une performance décevante. À l'entrée de Neymar, il a même été poussé sur le côté droit par son entraîneur, ce qui ne lui aurait pas plus du tout. "Il y a les difficultés de Kylian Mbappé qui continuent. Ça ne s’arrange pas pour le Parisien. Il a même été relégué sur le couloir droit lors de l’entrée en jeu de Neymar et je peux vous dire que ça ne lui a pas fait plaisir", a révélé la journaliste Carine Galli sur le plateau de La Chaîne L'Equipe. Mauricio Pochettino devrait rapidement comprendre ce dont on a dû lui faire part avant qu'il ne s'engage avec le PSG...













