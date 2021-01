PSG Mercato : Eden Hazard rentre dans l'équation avec le Real

Publié le 18 janvier 2021 à 10:00

Le PSG n'a pas encore enregistré la prolongation de Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. C'est une des grandes priorités de Leonardo depuis plusieurs semaines, qui souhaite régler ce dossier durant le mercato hivernal. Mais d'autres clubs travaillent leurs arguments et offrent des portes de sortie aux Parisiens en cas d'échec des négociations.

Le Real Madrid sait où trouver l'argent pour Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé n'est pas proche d'un happy-end. Le joueur du PSG continue de décevoir match après match depuis plusieurs semaines et l'arrivée de Mauricio Pochettino n'y a pour le moment rien changé. Malgré la confiance de l'entraîneur argentin, l'attaquant français enchaîne les performances sans idée et sans fulgurances, au point de petit à petit provoquer la colère de certains supporters à son égard. La prolongation du n°7 est toujours en suspens et semble moins bien engagée que celle de Neymar, tout sourire depuis l'arrivée de Pochettino. Avec cette situation, les clubs intéressés par Kylian Mbappé restent aux aguets, en particulier le Real Madrid. Le club de Florentino Pérez, qui veut Kylian Mbappé depuis de longues années, pense à se débarrasser d'Eden Hazard pour financer l'arrivée du Parisien, selon les informations de Duncan Castles dans le podcast The Transfer Window. Le Belge ne convainc toujours pas eu Real, qui se serait résigné à le vendre à l'issue de la saison 2021.

PSG : Eden Hazard, de son avenir déprendra le mercato

La vente d'Eden Hazard permettrait au Real Madrid de financer une partie de l'arrivée de Kylian Mbappé. Le transfert du Français chez les Merengue devrait coûter en 150 et 200 millions d'euros. La cote du Belge restant assez élevée, Florentino Pérez pourrait trouver en Hazard une bonne partie de la somme qu'il dédiera à Mbappé. L'intérêt de plusieurs clubs de Premier League a été évoqué et un retour du joueur en Premier League est une possibilité au mercato estival. Mais pas seulement, FourFourTwo précise que le PSG a également un intérêt pour Eden Hazard. "Les Français sont convaincus que le Belge a beaucoup à offrir et qu'il pourrait retrouver son meilleur niveau" en signant au Paris SG. Une possibilité que ne néglige visiblement pas Leonardo. L'international belge, lui, préférerait un retour en Angleterre plutôt qu'un départ au PSG. Mais son avenir entre clairement en jeu dans l'équation Mbappé au Real Madrid.













Par Matthieu