Manchester United : Le retour en grâce de Paul Pogba

Publié le 21 janvier 2021 à 13:50

Logiquement critiqué à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Manchester United, Paul Pogba alterne entre le bon et de moins bon dans la deuxième ville d'Angleterre. Depuis le début de l'année, l'ancien de la Juventus Turin est sur une forme époustouflante et reçoit tout naturellement une multitude de compliments.

Le début d'année parfait de Paul Pogba

Après une saison 2019-2020 en demi-teinte où Paul Pogba a usé d'inconstance et de performances trop souvent lacunaires, le champion du monde 2018 avait à coeur de débuter la nouvelle sous de meilleures auspices. Suite à un démarrage calme, cette saison a pris un nouvel élan à l'entame de la nouvelle année. Depuis le Boxing Day, Manchester United reste sur quatre matchs sans défaite, dont trois victoires et un nul face à Liverpool. Une série qui s'est prolongé hier sur la pelouse de Fulham. Tenu en échec à un peu plus de quinze minutes de la fin, les Red Devils s'en sont remis à leur milieu français pour renverser la vapeur et s'imposer grâce à une frappe supersonique de Pogba. Un coup que la Pioche avait déjà réalisé dix jours plus tôt sur la pelouse de Burnley, permettant alors aussi à son équipe de l'emporter.

Manchester United : Solskjaer est ravi

Enfin des performances abouties pour le joueur formé au Havre, redevenu un titulaire indiscutable et qui permet aux pensionnaires d'Old Trafford d'être leader de Premier League fin janvier. Un aboutissement qui lui vaut de logiques compliments, à l'image de ceux de son coach Ole Gunnar Solskjaer : "Paul se régale en ce moment, il est très heureux, bien dans sa tête, en bonne forme physique. Nous connaissons son talent. (…) J'ai toujours dit que Pogba pouvait tout faire. Il peut jouer sur un côté, dans l'axe du milieu, créer des occasions et marquer des buts. La clé c'était de le remettre en condition. Aujourd'hui il a joué au milieu et il a été très impliqué, ses tacles ont été aussi importants que son but." Nul doute qu'avec un Pogba à ce niveau jusqu'en fin de saison, United peut clairement aller chercher le titre qu'il n'a plus gagné depuis 2013.













Par Chemssdine