Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 05:42

Soucieux de renforcer l’effectif du PSG pour la saison prochaine, Luis Campos travaillerait déjà sur le marché des transferts de l’été à venir.

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un autre été très mouvementé. Lors du prochain mercato estival, le club de la capitale devrait notamment se montrer inventif sur le marché des transfert, contrairement aux deux derniers mercatos passés vu le banc dont dispose Christophe Galtier.

L’un des principaux chantiers de Luis Campos sera la recomposition du milieu de terrain, un secteur qui a montré trop de carences cette saison. Conscient de l’ampleur de la tâche, le conseiller football des Rouge et Bleu multiplierait déjà les cibles afin de mettre la main sur la perle rare. Un nouvel international brésilien pourrait ainsi débarquer dans la capitale dans les mois à venir.

PSG Mercato : Luis Campos cible Andreas Pereira pour cet été

Pour renforcer le l’entre-jeu du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Luis Campos regarde de plus en plus vers la Premier League. Après Bernardo Silva (Manchester City), le dirigeant portugais serait désormais sur les traces d’Andreas Pereira. Annoncé comme un grand espoir lorsqu'il évoluait à Manchester United, l’international brésilien de 27 ans explose enfin sous les couleurs de Fulham. Cette saison, le compatriote de Neymar a inscrit 3 buts et distribué 6 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues.

D’après les informations relayées par TNT Sports Brasil, Andreas Pereira est considéré par le PSG comme une signature rentable étant donné les problèmes du club avec le Fair-Play Financier de l’UEFA. Campos devra toutefois se montrer très convaincant dans ce dossier puisqu’en plus des 40 millions d’euros que réclameraient le club anglais pour son milieu offensif, Chelsea et la Juventus Turin seraient également intéressés par le profil de Pereira.