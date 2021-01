PSG Mercato : Complicité, message codé de Neymar pour Mbappé ?

Publié le 23 janvier 2021 à 12:30

Il est possible que le chemin de Neymar et celui de Kylian Mbappé se sépare au PSG, dans cinq mois. En négociation avec la Direction du Paris Saint-Germain, les deux joueurs en fin de contrat en juin 2022 réfléchissent sérieusement à la décision qu’ils vont prendre lors du mercato d’été. Entre-temps, le Brésilien est revenu sur sa complicité avec le champion du monde français, à l'issue de leur prestation réussie contre le Montpelleir HSC.

PSG : Neymar insiste sur sa complicité avec Mbappé, un message ?

Après la large victoire du PSG sur le Montpellier HSC (4-0), Neymar n’a pas manqué de remercier son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. C’est en effet sur une passe délivrée par ce dernier que le Brésilien a marqué son 81e but, lors de son 100e match sous le maillot du Paris Saint-Germain. « Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot parisien sur les épaules », a-t-il déclaré. « Je remercie d’ailleurs Kylian pour la passe décisive », a ajouté le meneur de jeu des Rouge et Bleu.

Notons que l’attaquant porteur du N°7 du Paris SG n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 23 décembre 2020, face au RC Strasbourg (4-0). Kylian Mbappé a ainsi retrouvé le chemin des filets pour la première fois en 2021 face aux Pailladins, après un mois sans être décisif. « C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance », s’est réjoui Neymar, pour son ami et complice. Justement, parlant de complicité, l’on se demande désormais jusqu’à quand elle va être encore appréciée dans le championnat en France. Notons que les deux stars du PSG n’ont toujours pas prolongé leur bail et l’un d’eux pourrait faire l’objet d’un transfert l’été prochain. Et, si Mbappé est transféré l'été prochain, Neymar se retrouvera sans un partenaire clé et décisif à ses côtés. Du coup, le fait d'insister sur sa complicité avec le meilleur buteur des Parisiens ressemble fort à un message envoyé par le N°10 aux décideurs du club de la capitale.

Kylian Mbappé se donne un temps de réflexion sur son avenir

Interrogé sur son avenir au PSG, suite à sa prestation canon contre le MHSC, Kylian Mbappé n’a pas été rassurant. Alors qu’il se dit « en pleine réflexion », il a laissé la porte ouverte à un possible départ. « On discute avec le club. De trouver un projet ? Je suis en réflexion aussi. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être […]. Mais c’est certain qu’il va falloir bientôt faire un choix. Je n’ai pas envie de signer un contrat et dire, un an après, "je veux partir". […] Si je signe, c’est pour rester, pour m’investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. C’est pour ça que cela demande une réflexion », a-t-il expliqué sur la chaîne Téléfoot.













Par ALEXIS