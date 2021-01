ASSE Mercato : Le dossier Mohamed définitivement clos ?

Publié le 25 janvier 2021 à 15:45

L'ASSE va d'échec en échec, qu'il s'agisse de la Ligue 1 ou de son mercato hivernal. Les Verts, après une énième défaite, la dixième de la saison, humiliante cette fois contre le rival lyonnais (0-5), essuient deux nouveaux échecs sur le marché des transferts. Après, Jean-Clair Todibo, c'est le buteur longtemps espéré, Mostafa Mohamed, qui s'éloigne de Saint-Etienne.

Le mercato noir des Verts

Les temps sont durs à l'AS Saint-Etienne. Les joueurs de Claude Puel viennent d'enregistrer un cuisant revers, sur leur pelouse du stade Geoffroy-Guichard, face à leur ennemi juré. À l'occasion du 122e derby, l'ASSE s'est prise une déculottée contre l'OL (0-5). En colère en conférence de presse, l'entraîneur stéphanois ne s'est pas montré beaucoup plus rassurant sur d'éventuels renforts à venir à l'occasion de ce mercato d'hiver. "On a travaillé sur différents dossiers depuis pas mal de temps. Malheureusement, on n’est pas assez attractifs, notamment dans l’aspect financier, puisque différents joueurs signent ailleurs, a tristement constaté Claude Puel. Je ne veux pas trop m’attarder sur le mercato parce que nos marges de manœuvre, notamment financières, ne sont pas suffisantes. Donc on va rester bien concentrés sur notre effectif." Pisté en défense, l'ancien du Toulouse FC, Jean-Clair Todibo, en difficulté au Benfica, devrait rejoindre des clubs plus huppés. Le FC Barcelone a l'embarras du choix pour décider d'un nouveau prêt de son joueur : la Lazio Rome, Benevento ou encore l'OGC Nice sont sur les rangs.

Zamalek ferme la porte à l'ASSE pour Mostafa Mohamed

Et en attaque, le feuilleton Mostafa Mohamed ne devrait pas connaitre de happy-end pour l'ASSE. Membre du comité exécutif du Zamalek, Ibrahim Abdullah a jeté un gros froid sur un dossier qui tournait déjà vinaigre. À On Time Sports 2, le dirigeant a déclaré : "Nous avons été surpris par le grand nombre d'informations circulant sur le transfert de Mostafa Mohamed, a retranscrit le site Evect. J'ai dit auparavant que les négociations avec Galatasaray se sont arrêtées et nous avons indiqué au club que le joueur ne voulait pas signer là-bas, nous avons été surpris par la circulation d'informations concernant une nouvelle offre. Nous n'avons pas fermé la porte au départ de Mostafa Mohamed, mais nous avons fermé la porte à Saint-Étienne complètement et sans retour en arrière. Mostafa est l'attaquant de l'équipe et de la sélection nationale égyptienne, nous ne le lâcherons pas à petit prix et il ne partira qu'avec une offre adaptée !" La question des modalités de paiement aura donc eu raison du transfert du buteur égyptien dans le Forez. Ce dossier mercato aura malheureusement tourné au ridicule avec l'intervention télévisée de Roland Romeyer, qui a fait beaucoup parlé au sein du club du Caire...













Par Matthieu