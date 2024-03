Le FC Nantes accueille le FC Metz ce dimanche 3 mars 2024, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Le technicien de Nantes, Jocelyn Gourvennec annonce plusieurs forfaits.

Le FC Nantes vise une victoire face au FC Metz

Cette saison, les performances du FC Nantes laissent à désirer et les supporters commencent à s’inquiéter. Mais ces dernières semaines, les Canaris ont retroussé leurs manches et ont obtenu deux victoires lors de leurs trois dernières journées. Après un succès face à Toulouse (1-2), les Nantais ont chuté face au Paris Saint-Germain, et ils ont ramené 3 points à la maison lors de leur déplacement sur le terrain de Lorient la semaine dernière (0-1).

Le FC Nantes pointe désormais à la 12ème place au classement. Cette affiche contre Metz est aussi importante pour les hommes de Jocelyn Gourvennec. Nantes veut s’éloigner davantage de la zone rouge.

Jocelyn Gourvennec déplore plusieurs absences au FC Nantes

Face à la presse avant la rencontre entre le FC Nantes et le FC Metz, le technicien nantais, Jocelyn Gourvennec a fait le point de son effectif. Quatre joueurs manqueront cette rencontre. L’attaquant Ganago, le défenseur Meupiyou, et la recrue hivernale Amian sont indisponibles. L’international français Sissoko est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

« Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago sont toujours absents, tout comme Kelvin Amian qui va nettement mieux. Il est encore en reprise individualisée cette semaine, mais il retrouvera logiquement le groupe la semaine prochaine. Enfin, Moussa Sissoko est suspendu », a expliqué Gourvennec.

L’attaquant égyptien, Mostafa Mohamed fait son retour dans l’équipe du FC Nantes et pourrait jouer face au FC Metz. Il est sorti sur blessure samedi dernier lors de la rencontre entre le FC Lorient et le FC Nantes à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

La composition de Nantes : Lafont – Castelletto, Zézé, Pallois – Coco, Chirivella, Douglas Augusto, Moutoussamy, Cozza – Simon, Kadewere.