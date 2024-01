La future vente de l’ASSE refait surface avec l’arrivée de nouveaux investisseurs qui auraient transmis une offre concrète à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo.

Vente ASSE : Une offre de 12 millions d’euros pour le rachat du club

L'AS Saint-Étienne, l'un des clubs historiques du football français avec 10 titres de champion remportés, est toujours en vente. Ses actuels copropriétaires, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, ont pris cette décision en raison des difficultés sportives et financières du club. Après avoir été reléguée à la fin de la saison 2021-2022, l'ASSE a en effet connu une chute de ses recettes et une augmentation inévitable de sa dette, s'élevant à environ 35 millions d'euros.

Face à ces difficultés, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent des investisseurs plus fortunés pour prendre le relais et redonner des ambitions au club stéphanois. Ils ont rendu publique leur intention de céder leurs parts et ont même déjà reçu plusieurs offres. Le journaliste Daniel Riolo révèle en effet que des investisseurs se sont récemment manifestés avec une offre de rachat de l'AS Saint-Étienne pour un montant de 12 millions d'euros. Cependant, cette offre a été rapidement rejetée par les dirigeants du club, qui se montrent inflexibles dans les négociations.

Les dirigeants de l'ASSE attendent un montant entre 25 et 30 M€

Même s’ils sont ouverts à une vente de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne comptent pas pour autant brader leur équipe à n’importe quel prix. Le consultant pour RMC Sport indique que les dirigeants stéphanois estiment la valeur de l'ASSE entre 25 et 30 millions d'euros. Ils veulent ainsi s'assurer que le repreneur choisi soit capable de redresser la situation financière du club et de le remettre sur le chemin du succès.

Cette valorisation de l'ASSE indique aussi les attentes élevées des dirigeants dans ce processus de cession avec des investisseurs dont l’identité n’a pas encore fuité. Les semaines à venir seront sans doute déterminantes pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne et permettront peut-être de savoir qui sera le prochain propriétaire de l’AS Saint-Étienne.