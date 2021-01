Transfert PSG : Le plan du Real Madrid pour attirer Mbappé

Publié le 25 janvier 2021 à 18:15

Au coeur des critiques depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est reparti de l'avant ce vendredi, en Ligue 1, face à Montpellier en réalisant une performance aboutie et en menant le PSG vers la victoire. Toujours aussi courtisé, Mbappé pourrait être vendu au Real Madrid, qui est en train d'élaborer un plan intelligent pour le recruter.

Kylian Mbappé en pleine réflexion sur son avenir avec le PSG

Raillé depuis des semaines suite à des performances insipides, Kylian Mbappé avait à coeur de revenir au premier plan avec le PSG. C'est chose faite depuis ce vendredi suite à une performance pleine lors de la victoire face à Montpellier (4-0). Auteur d'un doublé et passeur décisif sur le but de Neymar, le champion du monde 2018 s'est montré sous son meilleur visage, affichant une entente parfaite avec ses quatre compères d'attaque.

Alors que des rumeurs le liant annoncaient un possible départ du Paris Saint-Germain, le natif de Bondy a tenu à clarifier la situation affirmant que s'engager sur le long terme avec le club de la capitale était une option viable à ses yeux : "On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être."

Le Real Madrid use d'ingéniosité pour le recruter

Mais voilà, alors que ce message a beau donner le sourire aux supporters parisiens, force est de constater que l'ancien Monégasque est toujours autant convoité en vue du mercato estival. Courtisan du premier jour, le Real Madrid élaborerait même un plan astucieux pour le recruter. Selon AS, le club madrilène aurait la capacité de recruter pour 200 millions d'euros cet été et serait prêt à offrir un salaire de 21 millions d'euros annuels pour Mbappé, ce qui représente déjà le cachet qu'il touche au Paris SG, prêt à lui offrir le même salaire que Neymar à hauteur de 36 millions d'euros annuels.

Pas résigné pour autant, les Merengue joueraient sur les droits d'image pour attirer l'attaquant de 22 ans selon le média ibérique. En effet, le champion d'Espagne en titre pourrait proposer une meilleure répartition des droits d'image du joueur à Mbappé, comme ils avaient pu le faire à Gareth Bale, qui pouvait percevoir 60% des fonds liés à son image. Un stratagème qui pourrait rapporter gros à l'attaquant parisien, dont l'attractivité et la popularité exceptionnelles ne font plus aucun doute. Reste à savoir quel sera le choix du clan Mbappé, qui a désormais toutes les cartes en main pour son avenir, qu'il se trouve au PSG ou ailleurs.













