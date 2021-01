OM Mercato : Offciel, Mitroglou a trouvé un point de chute

Publié le 25 janvier 2021 à 22:45

Laissé libre par ll'OM, Kostas Mitroglou n’a pas mis du temps pour rebondir. Il a déposé ses valises dans son pays natal comme pressenti. Le club qui l’a recueilli a officialisé son arrivée, ce lundi 25 janvier 2021.

OM : Kostas Mitroglou signe à l'Aris Salonique

Kostas Mitroglou avait trouvé un accord avec l'OM et résilié son contrat la semaine dernière. Il restait encore un peu plus de cinq mois de bail à l’attaquant grec, mais ne comptant pas sur ce dernier, le club phocéen a décidé de se débarrasser de lui. Libéré de tout engagement, il s’est engagé avec l’Aris Salonique comme prévu. Sa signature a été annoncée officiellement par le club basé à Thessalonique. Le joueur de 32 ans a signé un contrat de 18 mois, valide jusqu’à fin juin 2022, pour un salaire de près d'un million d'euros la saison selon L'Équipe. Pour rappel, il percevait 300 000 € par mois à l'Olympique de Marseille. L’indésirable de l'OM retourne ainsi en Grèce où il avait porté les couleurs de l’Olympiakos, (2007-2014), de Panionios GSS (2011 en prêts) et de l’Atromitos FC (2011-2012 en prêt).

Un flop à l'Olympique de Marseille parti

Sous le maillot olympien, Kostas Mitroglou a disputé 50 matchs avec l'OM, pour 16 buts et une passe décisive, du 31 août 2017 à la rupture de son contrat le 23 janvier 2021. N’ayant pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe phocéenne, il avait été prêté à deux reprises. Dans un premier temps à Galatasaray (janvier à août 2019), puis au PSV Eindhoven (2019-2020). Revenu à Marseille l’été dernier, l’avant-centre international grec (65 sélections, 17 buts) n’a pas joué le moindre match lors de la première phase de la Ligue 1. Transféré du Benfica Lisbonne à 15 M€, il restera dans la mémoire des Marseillais comme un véritable flop.













