OGC Nice Mercato : Officiel, un défenseur prêté en Ligue 2

Publié le 26 janvier 2021 à 18:30

L'OGC Nice et Amiens SC ont fait part de leur accord pour le prêt de Racine Coly, défenseur du Gym. Ce dernier s'est lié au club de Ligue 2 jusqu'en juin 2021, soit à la fin de la saison présente.

L'OGC Nice prête Racine Coly à Amiens SC

Racine Coly a quitté l'OGC Nice au profit d'Amiens SC en Ligue 2. En manque de temps de jeu chez les Aiglons, l'arrière latéral gauche va tenter de se relancer en Ligue 2. Il a rejoint le club picard sous la forme d'un prêt, mais sans option d'achat. « L’OGC Nice et Amiens ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de Racine Coly. Le latéral gauche va s'engager jusqu’au terme de l'exercice avec l’actuel 9e de Ligue 2. […] L’OGC Nice souhaite une bonne fin de saison à Racine Coly ainsi qu’à l’ensemble du Amiens SC », a appris le club azuréen sur son site internet.

Le Gym a retracé le parcours de l'international sénégalais ensuite. « Apparu à 3 reprises cette saison (toutes compétitions confondues), l’international sénégalais (4 sélections) était arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2017. Le natif de Dakar (25 ans) a disputé 34 rencontres sous la tunique niçoise (1 but, 1 passe décisive). Il avait été prêté en janvier 2020 au FC Famalicão (1re division portugaise) où il avait pris part à 16 matchs », a indiqué le club présidé par Jean-Pierre Rivère.

Amiens SC confirme l'arrivée du défenseur du Gym

De son côté, le club basé au stade de la Licorne a confirmé l'arrivée du joueur de 25 ans. « L’Amiens SC et l'OGC Nice ont trouvé un accord pour le prêt du joueur niçois. […] Racine Coly avait été prêté au FC Famalicao au Portugal l'année dernière. En manque de temps de jeu cette saison, Il rejoint donc l'Amiens SC sous forme de prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison et portera le numéro 8. Le latéral gauche sénégalais renforcera l'effectif et le couloir gauche de la défense amiénoise, laissé libre depuis les départs d'Adam Lewis et de Sanasi Sy. Bienvenue Racine », a fait savoir le club picard.













Par ALEXIS