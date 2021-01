LOSC Mercato : Lille à la lutte pour une pépite en Turquie

Publié le 28 janvier 2021 à 02:00

Comme l’ancienne direction du LOSC, l’équipe d’Olivier Létang entend exploiter le marché turc. La presse locale rapporte que le club nordiste en pince pour un jeune attaquant. Celui-ci est également convoité par un autre club de Ligue 1 et des formations à l’étranger.

Le LOSC sur un joli coup en Turquie

Après avoir enregistré les arrivées de Mustafa Kapi et Burak Yilmaz l’été dernier, le contingent turc du Lille OSC pourrait encore s’agrandir. Comme du temps de Luis Campos, la direction du LOSC compte explorer le marché turc. Spor Ekstra révèle ainsi que le club nordiste est à l’affût pour recruter Ali Akman. Âgé de 18 ans, le jeune avant-centre est l’une des révélations de la Super Lig cette saison. Le joueur de Bursaspor compte déjà 10 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de championnat. Outre ses performances, il présente également une situation contractuelle avantageuse. Son bail avec son club formateur expire en effet en juin 2021. Il peut donc s’engager librement avec le club de son choix pour la saison à venir.

Lille concurrencé dans le dossier Akman

Au vu de ses prouesses et de sa situation contractuelle, Ali Akman serait un joli coup pour le Lille OSC. Seulement, le LOSC n’est pas le seul club de Ligue 1 qui convoite la pépite turque. La presse locale indique également que l’AS Monaco s’intéresse au buteur de Bursaspor. Outre le club de la Principauté, les Autrichiens du RB Salzbourg et les Anglais de Chelsea seraient également sur le coup. Alors que la concurrence s’annonce rude dans ce dossier, les dirigeants turcs se frottent déjà les mains. La direction de Bursaspor serait en effet disposée à vendre son crack cet hiver. Ceci pour ne pas le laisser partir en tant que joueur libre l’été prochain. Si la valeur marchande d’Akman est estimée à 1,5 million sur Transfermarkt, son club devrait empocher bien plus en cas de transfert cet hiver.













Par Ange A.