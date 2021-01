LOSC Mercato : Olivier Létang continue d'acter des départs

Publié le 26 janvier 2021 à 12:45

Le LOSC a remporté une victoire importante sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), lui permettant de coller aux basques du PSG en tête de la Ligue 1. Olivier Létang a tenu sa promesse de conserver un effectif compétitif au cours du mercato hivernal. Seuls quelques petits ajustements ont lieu, avec les départs de joueurs qui n'entraient pas dans les plans du Lille OSC.

LOSC : Olivier Létang apporte "une expertise"

En arrivant en lieu et place de Gérard Lopez à la présidence du LOSC, Olivier Létang a fait souffler malgré lui un vent d'incertitude dans les rangs du co-leaders de Ligue 1. La peur de voir le groupe s'affaiblir a été vite levée à mesure que le mercato hivernal avançait. Les Lillois de Christophe Galtier ont toujours un effectif aussi compétitif et l'entraîneur des Dogues a livré quelques détails de sa relation avec le nouveau président. "Je reste concentré sur mon groupe, le vestiaire, l'équipe derrière l'équipe. Rien n'a changé là-dessus. Sous forme de boutade, tout en étant sérieux, ce qui change c'est qu'au lieu d'échanger au téléphone comme avec Gérard (Lopez), j'échange de vive voix car il est présent. Sur l'exigence, il est indispensable d'avoir de l'exigence au haut niveau. C'est ce que nous avons fait sur les trois dernières saisons. C'est pareil avec le président actuel. Olivier Létang a connu la réussite dans ses deux derniers clubs. Il apporte un certain savoir-faire, une expertise." Les débuts de cette nouvelle relation se passent donc bien entre les deux hommes, alors qu'on savait Christophe Galtier très attaché au trio qu'il formait avec Gérard Lopez et Luis Campos.

Mercato : un nouveau départ, cette fois vers Valence

Le mercato lillois a été très calme et ce fut une bonne chose. Seul véritable départ dans le groupe de Chistophe Galtier, celui d'Adama Soumaoro du côté de la Serie A. Le défenseur central a rejoint le Genoa cet hiver après un départ avorté lors du marché des transferts estival. Selon le quotidien espagnol AS, un autre départ est dans les tuyaux : celui de Fadiga Ouattara. Le jeune attaquant de 19 ans serait en Espagne pour y signer à Valence sous la forme d'un prêt, pour une durée de six mois. Celui-ci devrait être assorti d'une option d'achat de 700 000 euros. Homme fort du LOSC en Youth League, la Ligue des champions des jeunes, Fadiga Ouattara n'avait pas encore eu de temps de jeu avec l'équipe première.













Par Matthieu