OL Mercato : La Juve prépare le transfert d’Houssem Aouar

Houssem Aouar, meneur de jeu de l'OL, intéressait plusieurs clubs, dont la Juventus Turin, l’été dernier. Il est d’ailleurs encore dans le viseur de la Vieille Dame. D’après Sky Sports, le club de Serie A prépare sérieusement le transfert du milieu de terrain.

OL : la Juventus rouvre le dossier Aouar, après Aké

L’OL a accordé un bon de sortie à Houssem Aouar depuis le mercato estival dernier. Liverpool, Arsenal, le Real Madrid, Manchester City, la Juve… étaient tous intéressés par le profil du joueur formé à Lyon. Le club turinois avait même fait une proposition pour ce dernier, mais elle avait été repoussée par la Direction de l’Olympique Lyonnais. En effet, vu la crise sanitaire et économique née de la pandémie de Covid-19, Jean-Michel Aulas avait préféré garder ses meilleurs joueurs, afin d’éviter de les vendre au rabais.

Toujours intéressée par les services Houssem Aouar, la Juventus supervise les prestations de ce dernier, selon la source. Le média apprend que le Bianconeri se concentre désormais sur le dossier du n°8 de l'OL, après avoir acté le transfert de Marley Aké (20 ans) de l'OM. Mais pour l'été 2021. D’ailleurs, les responsables italiens ont une longueur d’avance, car le Houssem Aouar et le jeune ailier français ont le même représentant.

Aulas exigeant pour le meneur de jeu lyonnais

Houssem Aouar est sous contrat l'OL jusqu'au 30 juin 2023. Il vaut 50 millions d'euros sur le maché. Et c'est ce montant que Jean-Michel Aulas exige pour rouvrir les négociations avec ses prétendants. Quand il avait repoussé l'offre d'Arsenal pour le néo-Tricolotre, le président des Gones avait déclaré : « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 millions ». Cette année, le joueur de 22 ans joue sa 5e saison consécutive en Ligue 1. Il a marqué 3 buts et a offert autant de passes décisives, en 16 matchs disputés en championnat.













