PSG : Polémique, Pochettino se justifie pour le Real Madrid

Publié le 29 janvier 2021 à 22:00

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a fait un dérapage dans une interview dans le quotidien sportif AS. Il a fait un gros clin d’oeil au Real Madrid, alors qu’il vient tout juste de signer au Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel au PSG, officiellement le 2 janvier 2021. Ancien coach de Tottenham, il est le nouveau patron de l’encadrement technique du club de la capitale, jusqu’en juin 2022. Il a déjà disputé 5 matchs, dont 4 en Ligue 1 et un lors du trophée des champions, contre l’OM. Il a enregistré un nul d’entrée, puis a enchaîné 4 victoires. Mais avant son 5e match, face au FC Lorient, le technicien argentin a fait une révélation à polémique. Il a déclaré son désir d’entraîneur le Real Madrid, club dont il rêve, depuis son jeune âge.

« En tant que joueur, j'ai eu l'occasion de signer pour le Real Madrid, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est pas produit », a rappelé Mauricio Pochettino. Influencé par José Antonio Camacho, son compatriote et ex-entraîneur à l’Espanyol Barcelone, le nouveau coach du PSG a été conforté dans son idée de diriger la Maison Blanche. « C'était toujours mon objectif de pouvoir un jour jouer pour le Real Madrid et quand on ne réalise pas un rêve, vous dites : ‘’Eh bien, écoutez, un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid’’ », a déclaré l’entraîneur de 48 ans.

Grosse mise au point du nouveau coach du Paris SG

Des propos qui ont eu un écho désagréable au Paris SG, club qu'il a rejoint il y a à peine un mois. Du coup, l’ancien joueur du club parisien est revenu sur ses confidences, en faisant la mise au point suivante : « je parlais de mon enfance et de la période quand j'étais joueur de foot. J'ai parlé de l'influence de Camacho qui a été un entraîneur qui m'a beaucoup influencé et qui m'a transmis cette culture Real Madrid ». Mauricio Pochettino a poursuivi sa précision en réaffirmant son admiration pour les Merengues.

« À cette époque, j'aurais aimé jouer pour le Real. Et quand j'ai commencé comme entraîneur à l'Espanyol (en 2009), j'ai rêvé à un jour d'entraîner le Real ou la sélection argentine. Donc oui j'ai dit "J'ai rêvé d'entraîner le Real", mais ça ne doit pas être résumé dans un titre, car c'est négatif pour nous », a-t-il expliqué. Pour mémoire, l’Argentin avait aussi déclaré « que c'était un rêve pour lui d'entraîner le PSG un jour », pour l'amour des supporters, pour ce qu’ils lui avaient donné en tant que joueur des Rouge et Bleu.













Par ALEXIS