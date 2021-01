ASSE Mercato : Pape Cissé, ce qui bloque son officialisation

Publié le 30 janvier 2021 à 13:00

La signature de Pape Abou Cissé à l'ASSE n’est toujours pas officielle. Il est pourtant à Saint-Étienne depuis jeudi. Il reste un dernier détail à régler, afin que son prêt de l'Olympiakos Le Pirée soit validé. Quel est ce dernier obstacle à lever ?

ASSE : le Certificat de transfert international de Pape Cissé attendu

Les supporters de l'ASSE attendent toujours l’annonce officielle de la signature de Pape Abou Cissé, le défenseur qui va prendre la place du capitaine Loïc Perrin parti à la retraite. Le joueur en provenance de l’Olympiakos (en Grèce) est à Saint-Étienne depuis jeudi et a même déjà passé, sans aucun souci, la traditionnelle visite médicale. Toutefois, il reste encore un précieux document administratif dans le dossier, afin que le transfert du Sénégalais soit homologué. Le journaliste Romain Colange du quotidien Le Progrès évoque « un détail administratif à régler ». Il s’agit du Certificat de transferts international (CTI) que l'administration grecque n'a pas délivré selon le confrère du journal régional. Mais, la source croit savoir que tout devrait rentrer dans l’ordre, ce samedi 30 janvier.

La recrue de l'AS Saint-Étienne non qualifiée contre l'OGC Nice

Si le CTI est transmis ce samedi, par conséquent, Pape Abou Cissé ne devrait pas prendre part au match contre l’OGC Nice, dimanche (13h), à l’Allianz Riviera. Si par extraordinaire, il figure dans le groupe de Claude Puel, c’est que l'ASSE a reçu ledit document au plus grand tard vendredi soir 23h59. Dans le cas contraire, la recrue hivernale de l'AS Saint-Étienne attendra le mercredi 3 février, pour son premier match en Ligue 1, lors de la 22e journée, face au FC Nantes, à Geoffroy-Guichard. Classés parmi les plus mauvaises défenses de la Ligue 1, avec 35 buts concédés en 21 matchs de championnat, les Stéphanois sont 16es (19 points) et menacés de relégation en Ligue 2.













Par ALEXIS