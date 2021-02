PSG : le départ d'un jeune crack du centre de formation se profile !

Publié le 04 février 2021 à 14:30

Club formateur d'exception, le PSG ne profite que très peu de ses titis qui partent très vite ailleurs, déçu du manque de considération de leur club formateur. Ce cas de figure devrait une nouvelle fois se produire alors qu'un jeune talent n'arrive pas à se mettre d'accord d'un point de vue contractuel.

L'exode des titis parisiens

Vivier impressionnant de joueurs, le Paris Saint-Germain est un club formateur de talents d'exception. Mais voilà, ayant comme dessein de gagner tous les titres possibles et imaginables, le club de la capitale a tendance à délaisser ces jeunes talents privilégiant des joueurs plus confirmés. Presnel Kimpembe est une exception au milieu des Coman, Nkunku, Dembélé et autres Mendy qui ont dû partir ailleurs pour exploser. Derniers joueurs ayant rejoint cette prestigieuse liste, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sont partis libres cet été après avoir eu des désaccords contractuels avec les dirigeants parisiens. Ce cas de figure devrait une nouvelle fois se produire cet été car Kays Ruiz-Atil aurait entériné son départ du club de la capitale dès le mercato estival.

Ruiz-Atil n'est pas satisfait du rôle qui lui a été proposé au PSG

Décrit par nombre d'observateurs comme une pépite, le natif de Lyon a eu la chance de disputer sept matchs en Ligue 1 cette saison, grâce notamment à la confiance de l'ancien coach Thomas Tuchel. Un temps de jeu prometteur mais qui ne laisse pas pour autant présager de grandes choses pour l'espoir franco-marocain. En effet, d'après L'Equipe, les négociations avec le PSG sont au point mort car le board parisien ne veut pas régler une prime à la signature comprise entre 1,5 et 2 millions d'euros. RMC va plus loin et annonce que le milieu offensif de 18 ans aurait fait le choix de partir suite à la proposition jugée modique de son rôle dans les années à venir. Rétrogradé en U19, son départ estival n'est qu'une histoire de temps, et ce dernier nous dira si le Paris SG regrettera sa gestion de Kays Ruiz-Atil.













Par Chemssdine