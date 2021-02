Caen - PSG : Pascal Dupraz a peur de la fessée contre Paris

Publié le 10 février 2021 à 13:10

Le PSG se déplace à Caen ce mercredi en 32es de finale de la Coupe de France. L'entraîneur du Stade Malherbe Caen, Pascal Dupraz, convié mardi dans l'émission Top of the Foot sur RMC, a évoqué entre autres, le match contre Paris et son plan pour contrecarrer les plans des Parisiens.

Une grosse semaine pour le PSG

L'enchaînement des matches est intense pour le PSG qui se déplace ce mercredi à Caen en Coupe de France, reçoit Nice samedi, avant de s'envoler à Barcelone mardi pour le 8e de finale aller en Uefa Champions League au Camp Nou. Mauricio Pochettino avait fait allusion, en conférence de presse avant le match, au calendrier chargé de son équipe en regrettant de ne pas encore avoir eu le temps de suffisamment travailler avec ses joueurs aux entraînements. Le PSG garde le cap en Ligue 1, après son succès dans le Classique du championnat de France, face à l'OM. Les marseillais se sont inclinés sur le score de 2-0, (Icardi et Mbappé auteurs des deux buts). Mais Paris reste encore à la troisième place derrière le LOSC (1e) et Lyon (2e). La course au titre de Champion est serrée et la compétition reste l'objectif premier du Paris Saint-Germain. Même si le club depuis plusieurs saisons est plutôt jugé sur son parcours européen. La saison dernière les Parisiens ont enfin franchi un cap en arrivant jusqu'en finale de Ligue des Champions, où ils se sont inclinés devant le Bayern Munich.

Il en reste que Pochettino est conscient qu'il ne peut " bazarder " aucune compétition nationale. La Coupe de France étant une compétition traditionnellement respectée au club de la capitale et par les joueurs parisiens. Concernant les absences, le match contre Marseille dimanche, a coûté cher aux Parisiens, avec la sortie sur blessure d'Angel Di Maria. Le joueur souffre d'une lésion musculaire à la cuisse et sa durée d'indisponibilité annoncée est d'au moins une semaine. Il sera donc forfait contre Caen et ne devrait pas être remis à temps pour le match contre le FC Barcelone. Il manquera les retrouvailles avec le Barça de son compatriote, Lionel Messi. En ce qui concerne le turnover, Mauricio Pochettino a affirmé qu'il alignerait le meilleur onze possible face à Caen. " Nous sommes des professionnels et on joue toutes les compétitions de la même façon, avec la même motivation", avait déclaré l'Argentin en conférence de presse mardi. Marco Verratti et Mauro Icardi qui avaient reçu quelques coups face à Marseille, devraient être disponibles, mais il n'est pas encore clair, si Pochettino compte les ménager. En ce qui concerne Neymar et Mbappé, les deux buteurs devraient être alignés contre Caen. Pochettino peut difficilement se passer de ses meilleurs atouts offensifs. Cependant le Brésilien n'a pas joué depuis dix jours, et pourrait être encore en manque de rythme. Sergio Rico, le gardien n°2 espagnol gardera encore les buts parisiens en l'absence de Keylor Navas.

Pascale Dupraz estime qu'il faut mettre le bus

Invité dans l'émission Top of the foot, sur RMC, à la veille du match contre le Paris Saint-Germain, Pascal Dupraz a expliqué dans les grandes lignes son approche de la rencontre face à l'équipe du PSG : " Si tu ne mets pas le bus, t’es pas bien, ça commence par ça, a estimé Pascal Dupraz. Il faut déjà défendre bien sûr, mais il ne faut pas faire que défendre. J’ai presque envie de vous dire le bus, et puis de temps en temps, il faut sortir l’aéroplane. Voilà ce qu’il faudrait réaliser , a déclaré le coach de Caen. En précisant ensuite, qu'il comptait aussi sur le manque de motivation des Parisiens : " Pour cela, il faudrait déjà une vraie volonté collective, miser aussi sur le fait que les Parisiens ne sont pas très motivés à l’idée de jouer contre le Stade Malherbe de Caen." Le coach devrait cependant faire à nouveau confiance aux jeunes de son groupe contre le Champions de France en titre, comme il le fait régulièrement. Il a d'ailleurs loué " la fougue que représente la jeunesse du Stade Malherbe ", a souligné Dupraz.













Par Hind