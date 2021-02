FC Nantes : Domenech, le maire d'Angers se paie Waldemar Kita

Publié le 11 février 2021 à 08:00

Le récent limogeage de Raymond Domenech du FC Nantes est sujet de moquerie à Angers. La preuve avec Christophe Béchu, le maire de la ville, qui ne s’est pas privé de railler la gestion du FCN par Waldemar Kita.

Le maire d’Angers titille Kita après le départ de Domenech du FC Nantes

Mercredi, le FC Nantes a annoncé la fin de sa collaboration avec Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur des Bleus n’aura tenu qu’un mois et quelques jours sur le banc des Canaris. En huit matchs, le technicien lyonnais n’a jamais connu la victoire avec le FCN. Il totalise quatre défaites pour autant de nuls. Du côté du voisin angevin, le départ de Domenech a fait réagir Christophe Béchu. Invité à se prononcer sur la longévité de Stéphane Moulin sur le banc du SCO, le maire d’Angers a glissé un tacle à Waldemar Kita, le président nantais. « La valse des entraîneurs est souvent quelque chose de fréquent, et de ce point de vue, il y a deux modèles : il y a le modèle nantais et il y a le modèle angevin. Le modèle nantais, si j’ai bien compris, aujourd’hui même [mercredi], il a été annoncé que Raymond Domenech allait être licencié, ce qui fait que les Nantais vont réussir à arriver à une consommation d’à peu près un entraîneur par an..., là où nous avons le record de longévité », a commenté l’édile dans un live.

Stéphane Moulin, un modèle pour Béchu

Dans sa sortie, le maire d’Angers a salué les qualités de Stéphane Moulin. Pour Christophe Béchu, elles sont sources de longévité du technicien sur le banc du SCO. « Il y a chez Stéphane Moulin des qualités que je crois être profondément angevines. Il ne la ramène pas, il est humble dans la manière de dire les choses, il n’est pas bling-bling. Il a une approche qui est plus discrète et je pense que ce sont des qualités qui, aujourd’hui, dans le football, mériteraient certainement d’être plus répandues », a poursuivi l’élu. De quoi donner le ton en vue des retrouvailles entre le SCO et le FC Nantes ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.













Par Ange A.