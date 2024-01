L’OM tient sans doute sa quatrième recrue hivernale. Quentin Merlin serait déjà attendu à Marseille pour passer sa visite médicale.

Mercato OM : Quentin Merlin serait attendu ce jeudi à Marseille

À une semaine de la fin du mercato hivernal, les dirigeants de l’Olympique de Marseille concentrent leurs efforts sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche. Et si les noms d’Adrien Truffert et Nuno Tavares ont circulé avec insistance, la direction phocéenne a finalement jeté sur Quentin Merlin du FC Nantes. Les négociations pour son transfert à Marseille se sont accélérées ces derniers jours. L’OM est rapidement parvenu à conclure un accord de principe avec le jeune défenseur français et il ne restait plus qu’à s’entendre avec les Canaris pour finaliser cette opération.

Les discussions entre les deux écuries étaient dans un premier temps assez complexes, car FC Nantes ne prévoyait pas perdre son jeune joueur à cette période de l’année. Mais face à la volonté du joueur, le club présidé par Waldemar Kita a accepté de le laisser partir à la condition préalable de trouver son remplaçant. Cet obstacle semble désormais surmonté avec le récent accord conclu entre le FC Nantes et le RC Lens pour le transfert de Massadio Haïdara. Les derniers détails seraient en train d’être réglés pour la conclusion de ce deal.

La probable arrivée de Massadio Haïdara à Nantes devrait donc débloquer le transfert de Quentin Merlin à l’OM. D’ailleurs, l’arrivée de l’international espoir français ne serait plus qu’une question de temps. L’insider Le Petit OM assure en effet que Quentin Merlin est attendu ce jeudi à Marseille afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape franchie, le latéral gauche de 21 ans s’engagera officiellement avec l’Olympique de Marseille.

Un transfert de 12 millions d’euros pour Quentin Merlin

Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, Quentin Merlin devrait parapher un contrat d’une durée de trois ans et demi avec l’Olympique de Marseille, soit jusqu’en juin 2027. Le montant de son transfert est estimé à environ 12 millions d’euros, bonus compris. Ceci représente une belle vente en vue pour les Canaris. Le défenseur formé à Nantes arrivera à l’OM dans le but de pallier le départ de Renan Lodi en Arabie saoudite.

Il devrait ainsi renforcer ainsi l’effectif marseillais en cette fin de mercato hivernal. L’officialisation de son transfert ne serait plus qu'une question de jours. Si cela venait à se concrétiser, Quentin Merlin deviendrait la quatrième recrue de l'OM après Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna.